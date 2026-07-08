Inutili i soccorsi dei sanitari del 118

CATANIA – Incidente sulla Statale 114 “Orientale Sicula”, morto un motociclista. La notizia è stata diffusa dall’Anas che in una nota comunica che, “a causa di un incidente tra un’auto e una motocicletta, è stata temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 114 “Orientale Sicula”, al km 112,800, nel territorio comunale di Catania, in entrambe le direzioni di marcia”.

“Nell’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, il motociclista è deceduto. La circolazione è stata temporaneamente deviata in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità”.