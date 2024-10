Catania, incidente in Tangenziale e traffico paralizzato

Automobilisti letteralmente intrappolati in strada

CATANIA – Traffico letteralmente paralizzato lungo la Tangenziale di Catania. Un incidente che ha coinvolto almeno tre mezzi si è verificato, nelle prime ore della mattina di oggi, nella galleria tra gli svincoli di San Giovanni Galermo e Misterbianco in direzione Siracusa.

La dinamica dell’incidente è da ricostruire: a scontrarsi sarebbero stati un mezzo pesante ed una vettura. Non si registrano feriti ma, come detto, incolonnamenti per chilometri stanno caratterizzando queste ore lungo la Tangenziale etnea.

Sul posto la Polizia stradale ed i vigili del fuoco.