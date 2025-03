Catania, incidente e tragedia in via Trieste: morti due giovani

Erano in sella ad una moto: chi sono le vittime

CATANIA – Due morti. Due vite spezzate in modo drammatico. È pesantissimo il bilancio dell’incidente accaduto la notte scorsa lungo via Trieste a Catania. Una moto di grossa cilindrata impatta contro un’auto in sosta lungo la strada e non lascia scampo ai due giovani che erano in sella al due ruote.

Le vittime sono giovanissime: il 24enne centauro alla guida Edoardo Distefano il 25enne passeggero (nato a Roma) Cristian Gargano. Lo schianto sarebbe avvenuto prima delle 2 della notte. Vano ogni tentativo di soccorso da parte del personale medico del 118 che si è precipitato sul posto.

La dinamica della tragedia è al vaglio degli agenti della polizia municipale di Catania. Al momento non vengono forniti ulteriori particolari. La successione dei fatti è ancora tutta da ricostruire.