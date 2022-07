Ieni junior, il debito e la richiesta di prestito al boss dei Cappello

L'intercettazione della Squadra Mobile

CATANIA – Non è facile gestire gli affari di spaccio. La macchina dei ‘rifornimenti’ in caso di partite di droga non pagate si ferma. E rischia di bloccarsi tutta la catena dello smercio. È successo anche a Francesco Ieni, figlio del boss dei Pillera-Puntina Nuccio e arrestato nel blitz Blanco di stamattina, che ad un certo punto accumula un debito di 10 mila euro nei confronti del trafficante calabrese Alessandro Robotella, anche lui in manette.

Ieni decide di chiedere un prestito di 16 mila euro a Salvuccio Lombardo jr, pezzo da novanta del clan Cappello. È il figlio di Salvatore Lombardo, cugino di Turi Cappello. Ma la cosa si complica. Lombardo jr infatti si lamenta di forniture di droga mai pagate. Una questione con cui avrebbe parlato con Dario Ieni, fratello di Ciccio, e Alessio Romano Di Mauro, figlio di Riccardo altro esponente del clan Pillera-Puntina. Debiti che però Francesco disconosce.

Lombardo jr: Che hai bisogno mare, in che cosa possiamo esserti utile…!

Ieni jr: Ti volevo dire una cosa, io devo fare un’operazione giusto, con i calabresi, con questo qua, che è fatto con le lampade, onestamente, per dire, tu lo sai come, a nessuno, io ho detto chiama a Salvuccio, mi mancano sedici mila euro, mi mancano… loro me lo portano senza soldi… però gli debbo dare qualche cosa vanti, io ce l’ho, ho un sacco di soldi in giro (inc.) … assenni, mi deve dare centotrentamila euro e altri soldi in giro giusto, io ho detto che sei l’unico, perché non gli do confidenza a nessuno, te lo dico a te, a nessuno assolutamente, non una cosa mia..!

Lombardo jr: Ascolta, tu sei al corrente che noi abbiamo favorito a te di una cosa che quando..?

Ieni jr: Ah me, e di cosa? Con chi.. a me?

Lombardo jr: Quattro mesi fa, cinque mesi fa, solo perché mare tu sei fratello mio…

La discussione prosegue per diversi minuti. Lombardo jr seguito dal suo fidato Giuseppe Francesco La Rocca però non cede alle ‘lusinghe’ di Ieni.

Ieni jr: Loro già, mi hanno mandato il messaggio!

Lombardo jr: Quando sono qua?

Ieni jr: Domani sera…! questa è una cosa che ho bisogno io, a me non mi sponsorizza nessuno, io ho detto, me ne vado da Salvuccio e gli dico se mi può favorire in questa cosa!

Le pressioni non funzionano. Lombardo e La Rocca escono dall’appartamento di via Dell’Adamello verso le 19.30 lasciando Francesco Ieni a bocca asciutta.