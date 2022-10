Caro bollette: pozzo chiude, Sidra e l’acqua “ridotta” per i quartieri

Davide, nostro lettore, ci scrive chiedendo perché il servizio idrico, nella sua zona, venga interrotto dalle 22 alle sei del mattino. La risposta.

CATANIA – “Da alcuni giorni, quattro consecutivi e tre sparsi nella settimana precedente, Sidra sottrae ad alcuni quartieri l’acqua tra le 22 e le sei del mattino“. La denuncia arriva a LiveSicilia da Davide, un lettore che invia a questo giornale la sua segnalazione a proposito dei disservizi sull’erogazione idrica in città. “L’acqua è stata chiusa alle 22 – continua la segnalazione – ma non è sempre tornata in orario. Ad esempio, nella giornata del 12 ottobre è stata rierogata alle 12.30“.

Il cittadino prosegue lamentando l’assenza di comunicazioni ufficiali sui canali dell’azienda dell’acqua. “Nelle chiamate intercorse in questi giorni – prosegue Davide – gli addetti del call center Sidra hanno parlato inizialmente di «lavori di ripristino delle condotte/manutenzione a rotazione tra i quartieri» e, in ultimo, di «problemi inerenti il fornitore di Sidra che ha difficoltà a ripristinare il servizio»”.

Secondo quanto verificato da LiveSicilia con i vertici di Sidra, il disservizio lamentato dal cittadino esiste davvero ed è dovuto, però, all’interruzione dell’attività da parte di un pozzo che si trova a San Giovanni La Punta e che si occupa di fornire l’acqua nei quartieri di Nesima e Librino.

“A causa dell’aumento dei costi dell’energia elettrica – spiega a LiveSicilia Fabio Fatuzzo, presidente di Sidra – Il pozzo non ha più potuto sostenere la sua attività e quindi l’ha interrotta. Per questo motivo dobbiamo compensare con gli altri pozzi disponibili”. La società, quindi, è costretta a razionare l’acqua. “Riduciamo la portata d’acqua in alcune zone, per potere garantire l’erogazione nell’area che veniva rifornita dal pozzo che non funziona più”, prosegue Fatuzzo.

Dopo la nostra richiesta di chiarimenti, Sidra ha inviato una nota specifica, specificando dove interverrà la turnazione e dove la sospensione. La turnazione prevede una riduzione della portata d’acqua, “in maniera alternata, per fasce territoriali distinte, al fine di limitare al minimo i disagi per l’utenza“. E non dovrebbe essere avvertita dalla popolazione, qualora le abitazioni fossero dotate di vasche di accumulo dell’acqua. Riguarda le zone di Cibali, Fortino, San Cristoforo, Angeli Custodi, San Giovanni Galermo, San Nullo, Civita, Consolazione, Cappuccini, Rapisardi.

La sospensione quotidiana, dalle 22 alle 6, riguarda solo le zone di Nesima Superiore, Nesima Inferiore, San Leone e l’area tra il viale Mario Rapisardi, via Ammiraglio Caracciolo, Corso indipendenza, via Armando Diaz, piazza San Pio X, via XXXI Maggio, via Fossa Creta e traverse limitrofe. La sospensione durerà “fino a nostra nuova comunicazione”, dice Sidra, che suggerisce in questo momento di ridurre i consumi e tentare di evitare gli sprechi.