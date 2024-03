Catania, interviene Schifani: “Serve completare la metropolitana”

Ieri il vertice con il sindaco Trantino

AGRIGENTO – “Ieri ho incontrato sindaco di Catania: obiettivo è appostare 123 mln dell’Fsc per completare la metropolitana di Catania. Questo in scia rispetto a quanto indicato dalla premier che ha chiesto di puntare su grandi progetti strategici”, lo ha detto ad Agrigento il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine dell’evento “Una finestra sul territorio” per i 79 anni del quotidiano La Sicilia.