Catania, Italia Viva: nel coordinamento anche Giusy Infantino

Partito in campo per le amministrative di primavera.

2' DI LETTURA

CATANIA. “Ho portato in assemblea il mio modo di fare politica. Ho sottolineato l’importanza del contatto con i nostri territori e con i nostri cittadini. Dobbiamo aprire i circoli territoriali e comprendere i bisogni delle nostre comunità. Ringrazio il deputato Davide Faraone per la fiducia accordatami. Adesso si inizia a lavorare per le amministrative. È importante che ci sia una presenza di Italia Viva nelle amministrazioni locali. Questo partito, lontano dai populismi, è l’unico che può portare competenza e vicinanza alle comunità”. A dirlo è stata Giusy Infantino (consigliere comunale a Mineo e capogruppo consiliare di “CambiAmo Mineo”), dopo il suo insediamento in qualità di neo Coordinatrice provinciale di Italia Viva, avvenuto domenica 12 febbraio, nel corso dell’assemblea provinciale svoltasi presso la sala conferenze del Plaza Hotel di Catania, a seguito della nomina da parte del coordinatore regionale del partito, l’onorevole Davide Faraone.

La stessa assemblea provinciale, domenica scorsa, è stata presieduta dal (già) coordinatore provinciale Salvo Nicosia, protagonista di “un’articolata relazione puntuale sullo stato dei rapporti tra Italia Viva ed Azione – sia in generale che nello specifico della provincia di Catania – e molto attenta ai temi dell’organizzazione sul territorio e delle prossime scadenze elettorali amministrative”, a cui ha fatto seguito l’intervento di presentazione della neo coordinatrice provinciale di Italia Viva, Giusy Infantino, più legato ai valori e ai principi dell’appartenenza a questo partito.



Nel corso dell’assemblea è stato deciso di “lanciare a Catania e provincia la campagna di adesione al movimento per rafforzare Italia Viva verso la costituzione di un partito unico del ‘Terzo Polo’ che faccia il suo esordio in occasione delle prossime elezioni europee del 2024. In vista delle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno nel prossimo mese di maggio, in diversi comuni della provincia di Catania, a cominciare dalla città capoluogo, si è deciso di organizzare meglio il partito su base territoriale ed avviare un confronto con le altre forze politiche non condizionato da logiche di schieramento, ma attento ai valori e ai contenuti programmatici di Italia Viva e del Terzo Polo”.



“Nelle prossime settimane – è stato annunciato durante i lavori della stessa assemblea provinciale – saranno organizzate delle giornate dedicate al tesseramento 2023, ad iniziare dai comuni interessati al voto, in coerenza con il bisogno di infrastrutturare l’organizzazione e dare visibilità al partito”.

L’assemblea si è conclusa con l’elezione del coordinamento provinciale di Catania, costituito fra gli altri da Salvo Nicosia e Giusy Infantino, ma anche da Carmelo Finocchiaro in qualità di vice coordinatore provinciale di Italia Viva.