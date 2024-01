Catania, la denuncia dei consiglieri Pd: “Non ci consentono di lavorare”

Il ritardo sugli allegati al bilancio 2022

CATANIA – La denuncia dei Consiglieri del II, III e IV Municipio di area PD: gli allegati del bilancio consolidato 2022 arrivati in ritardo”. “I Consigli di Municipio assolvono un ruolo fondamentale per la vita dell’ente pubblico, essendo un prezioso raccordo tra l’amministrazione centrale e i territori decentrati che ne fanno parte. Tra le diverse funzioni che competono ai Municipi, in particolar modo all’art. 62 del Regolamento sul decentramento urbano spicca quella relativa all’espressione di parere preventivo obbligatorio per una serie di atti fondamentali per la vita della Città di Catania. Tra questi rientra il bilancio comunale, ossia l’insieme dei documenti che regolano l’attività economica e finanziaria dell’intera amministrazione”. Lo affermano: Nino Sciuto, Giovanni Licciardello (II municipio), Sergio Vittorio Scuderi, Angela Cerri (III Municipio) e Andrea Spina (IV Municipio)

“Un documento di importanza strategica – continuano i Consiglieri – per la vita della nostra città. Con disappunto dobbiamo tuttavia segnalare che gli allegati e la documentazione relativa al bilancio consolidato 2022 non sono stati trasmessi dagli Uffici comunali nei tempi utili per poter svolgere un’analisi completa da parte delle istituzioni che rappresentiamo, essendo giunti a conoscenza dei Municipi soltanto in seguito all’approvazione del bilancio in questione da parte del Consiglio Comunale e quindi rendendo di fatto vana l’espressione del parere obbligatorio (comunque prestato per non incorrere in inadempimenti). Non possiamo minimamente accettare un tale modus operandi, indice di superficialità e di leggerezza con cui vengono assolti certi passaggi essenziali di condivisione e responsabilità politica, ledendo le prerogative dell’istituzione di cui siamo membri. Solo un più attento controllo da parte dei territori e di chi effettivamente conosce le criticità e i bisogni del Municipio che rappresenta può costituire un miglioramento per tutta la comunità, avendo la possibilità di sollecitare l’amministrazione su azioni più efficaci e concrete”.