Catania, la polizia bracca e arresta 5 pusher in via Capo Passero

Avevano oltre 300 dosi di droga

CATANIA – La polizia individua un gruppo di spacciatori in via Capo Passero. E gli agenti, per evitare di essere notati dalle “vedette” presenti in zona, cinturano l’area, posizionandosi anche sul tetto di un edificio della zona. In questo modo giungono alla cattura di cinque di loro. L’operazione è stata condotta dai poliziotti del Commissariato di Nesima, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e delle unità cinofile della Questura.

Il blitz

Dopo una importante attività di osservazione, gli agenti hanno scelto con attenzione il momento giusto per intervenire. In questo modo hanno colto sul fatto uno spacciatore che, vistosi scoperto, è fuggito attraverso una terrazza. Raggiunto, ha reagito opponendosi con violenza ai poliziotti e colpendone uno alla testa con una botola.

La perquisizione

Poi ha abbandonato sul posto il denaro derivante dall’attività illegale, oltre a 200 involucri di droga, tra cui cocaina, in parte crack e in parte marijuana. E c’erano inoltre 9 munizioni. Vista la situazione, altri quattro spacciatori si sono barricati in un appartamento dello stesso immobile. A quel punto, grazie anche ai Vigili del Fuoco, è stato possibile accedere ai locali in cui si erano nascosti.

Gli arresti

A quel punto sono stati sequestrati altri 100 involucri di marijuana, materiale per il confezionamento, ricetrasmittenti e passamontagna. Alla luce di quanto accertato, i 5 uomini fermati sono stati tratti in arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Ad uno di essi, un 23enne di San Cristoforo, colui che aveva colpito il poliziotto, è stato anche contestato il reato di lesioni personali a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di munizioni; ed è stato posto in carcere. L’immobile utilizzato dagli arrestati per custodire e confezionare la droga è stato sequestrato. Il gip ha già convalidato l’arresto delle cinque persone e ha applicato per quattro dei cinque, un 33enne, un 25enne, un 19enne ed un 20enne, gli arresti domiciliari.