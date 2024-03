Catania, la processione del Venerdì santo: “È l’immagine della pietà”

Le parole di monsignor Luigi Renna

CATANIA – “Per le strade di ogni città o paese cristiano oggi sfilano i simulacri del Cristo morto e della Vergine Addolorata. È l’immagine della Pietà: la pietà della Madre che accoglie il Figlio morto sulle ginocchia e lo abbraccia prima che sia deposto nel sepolcro; è l’immagine che ha tante repliche tristi nella storia, perché questo dolore di madri e di figli morti si perpetua dopo Duemila anni che questo Sacrificio di Amore si è consumato per insegnarci l’amore”. Sono le parole che monsignor Luigi Renna ha pronunciato durante la processione del Venerdì Santo tra le vie del centro storico catanese.

L’arcivescovo di Catania – come da tradizione – ha pronunciato la sua meditazione in via Crociferi, alla presenza delle suore benedettine di clausura, che hanno intonato canti per il Cristo morto. “È la pietà di Dio – ha detto ancora Renna – nei nostri confronti, che ha scelto di lasciarsi uccidere senza opporre resistenza, per insegnarci che l’amore e non l’odio devono essere l’ultima parola. La risposta verrà nella notte di domani, con la Risurrezione, che non è una storia di altri tempi, ma la verità in cui crediamo e la Presenza di Dio che ci dà forza. Oggi, sulla croce, impariamo che Dio non è impassibile, ma ama e soffre”.