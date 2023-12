Catania, la tradizione della “San Silvestro a mare”: vince Torrisi

Tutti i nomi dei vincitori nelle diverse categorie

CATANIA – Ultimo dell’anno come sempre di grande impatto per la “San Silvestro a mare” giunta alla sua edizione numero 62 allestita dalla Nuoto Catania con il patrocinio del Comune di Catania. Nella categoria Assoluti, ad imporsi è stato proprio un atleta della Nuoto Catania: Riccardo Torrisi, che si è aggiudicato anche l’edizione dello scorso anno.

Otto le categorie protagoniste dell’evento: diversamente Abili, donne, Under 17 maschile, under 40 master maschile, over 40 master maschile, amatori u50 maschile, amatori o50 maschile e assoluti.

A seguire le gare, e le premiazioni dei vincitori, il sindaco di Catania, Enrico Trantino: “La San Silvestro diventa l’occasione per ricucire rispetto a un tessuto sociale che desidera stare insieme ma è anche un’opportunità per mostrare la grandiosità di questa città che consente il 31 dicembre una kermesse con un tuffo a mare che diventa di buon auspicio per il nuovo anno”.

Gli fa eco l’assessore allo sport Sergio Parisi: “La San Silvestro a mare rappresenta la vittoria della nostra città ma anche del nostro movimento, lo dico da presidente della Fin regionale. Ci riuniamo qui ogni anno, e siamo sempre di più, organizzazione impeccabile targata Nuoto Catania per questo ringrazio il presidente Mario Torrisi”.

“E’ stata una grande manifestazione, una grande gara, sono doppiamente felice sia perché è andato tutto per il meglio, con un numero di partecipanti numerosissimo, sia perché ha vinto il nostro atleta Riccardo Torrisi!”, spiega soddisfatto della riuscita della manifestazione il presidente Mario Torrisi.

E, poi, Giusi Malato, responsabile organizzativa della San Silvestro: “Sono felicissima per la vittoria di Riccardo e anche per la vittoria nella categoria under 17 del nostro atleta Claudio Anzalone. È stata una bella doppietta! Abbiamo inoltre superato il numero di partecipanti rispetto allo scorso anno, e io non avevo dubbi!”

Queste, invece, le parole del vincitore della categoria assoluti Riccardo Torrisi: “Provo un’emozione ancora più bella dello scorso anno! Quest’anno eravamo di più e vincere e’ stato ancora più bello e la gara più combattuta”. A premiare i vincitori anche Daniela Russo Morosoli della “Funivia dell’Etna”, sponsor della manifestazione.

Classifiche e i nomi dei vincitori:

Diversamente Abili:

1 Rosario Patané

2 Angelo Fonte

3 Denise Fresta

Donne:

1 Marzia Gasparini

2 Daria Gulino

3 Shannon Buckley

Under 17:

1 Claudio Anzalone

2 Michele Carbonaro

3 Cesare Rapisarda

Master Under 40:

1 Antonino Coco

2 Marco Nicotra

3 Giuseppe Grassi

Master Over 40:

1 Marco Conti

2 Francesco Nicosia

3 Salvo Gulisano

Under 50 Amatori:

1 Fabrizio Puglisi

2 Edoardo Sergi

3 Giuseppe Urzí

Over 50 Amatori:

1 Mario Ferrara

2 Massimo Cicero

3 Alberto Berrino

Assoluti:

1 Riccardo Torrisi

2 Angelo D’Ambrosio

3 Edoardo Nicotra