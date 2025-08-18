Catania, ruba vestiti e profumi in un negozio: arrestato ladro seriale

Circa 700 euro è il valore della merce sottratta a un grande magazzino del centro

CATANIA – Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un 35enne catanese che ha tentato di rubare costosi profumi e vestiti, asportandoli da un grande magazzino del centro città. L’uomo è stato notato dal personale di vigilanza, che lo ha fermato e ha chiesto l’intervento dei poliziotti.

Ladro di profumi: i fatti

Nei giorni scorsi, i poliziotti della Volanti sono intervenuti presso una nota attività commerciale di rivendita di prodotti di lusso di via Etnea a seguito della segnalazione effettuata dal personale di vigilanza del negozio che aveva fermato un uomo mentre tentava di scappare dopo aver rubato capi d’abbigliamento e profumi, per un valore di circa 700 euro.

Secondo la ricostruzione, il 35enne ha agito con molta disinvoltura, selezionando i prodotti che aveva intenzione di asportare.

Scelti, pertanto, un profumo e svariati capi di valore, si è diretto verso i camerini, dove ha strappato l’antitaccheggio con una tronchesina che portava con sé, e ha nascosto la merce all’interno della sua tracolla.

La polizia

Il personale di vigilanza, che lo già aveva notato, ha atteso che uscisse all’esterno del negozio per poi bloccarlo e chiedere l’intervento della Polizia di Stato.

A seguito della perquisizione effettuata dai poliziotti, il 35enne ha dovuto restituire tutta la refurtiva nascosta nella tracolla, consistente in profumi e vestiti privi del dispositivo antitaccheggio precedentemente rimosso.

Dopo aver acquisito la querela da parte del responsabile del punto vendita e sequestrato la tronchesina, i poliziotti hanno completato gli accertamenti sul ladro, che è risultato gravato da pregiudizi penali per reati contro il patrimonio.

A quel punto l’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere del reato di tentato furto aggravato.