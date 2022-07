Lascia il figlio in auto per comprare droga, denunciato

L'uomo era andato a comprare stupefacenti in un appartamento, il figlio, di meno di dieci anni, era da solo in un altro quartiere

1' DI LETTURA

CATANIA – Ha lasciato il figlio di meno di dieci anni in macchina per andare a comprare la droga: nel quartiere di San Cristoforo, un uomo è stato fermato dalla polizia mentre faceva la fila davanti a un appartamento in cui era in corso una forte attività di spaccio.

L’uomo dopo il fermo ha omesso di raccontare ai poliziotti che il figlio era da solo, in macchina, a una notevole distanza, e che non aveva un’adeguata vigilanza. In seguito alla scoperta il bambino è stato messo in sicurezza e fatto accompagnare a casa.

Il padre è indagato per abbandono di minori. Inoltre, dato che era arrivato nella zona di spaccio senza patente, è stato sanzionato per le violazioni previste dal codice della strada e gli è stata sequestrata l’auto.