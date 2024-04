Catania, lavori sulla sp 191: il tratto resterà chiuso fino al 4 maggio

Tutti i particolari

CATANIA – Sino al prossimo 4 maggio resterà chiuso al transito veicolare, ad esclusione dei residenti, il tratto della strada provinciale 191 compreso tra l’incrocio con la Strada statale 114 e la via Patellazza, in territorio di Acireale e Santa Venerina.

L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania per consentire i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della piattaforma stradale. La temporanea chiusura della strada è segnalata dai cartelli stradali. In prossimità del cantiere i conducenti hanno l’obbligo di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo.