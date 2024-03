Catania, LiveSicilia incontra monsignor Luigi Renna

L'arcivescovo ha ribadito lo sconcerto per i fatti della Villa Bellini

CATANIA – Pace, Festa di Sant’Agata e la testimonianza di vita cristiana dei nuovi martiri siciliani, a partire dal beato Pino Puglisi. Di questo si è discusso durante l’incontro che si è tenuto, nella mattinata di ieri, in Arcivescovado tra monsignor Luigi Renna e la redazione catanese di LiveSicilia, rappresentata dal coordinatore Anthony Distefano, Fernando Massimo Adonia e Gianfranco Romano, che hanno portato i saluti degli editori, del direttore Guido Monastra e dei colleghi giornalisti Antonio Condorelli, Josè Trovato, Antonio Giordano, Luisa Santangelo e Giulia Costanzo. Un momento cordiale segnato dalla riflessione sui recenti fatti alla Villa Bellini, che hanno visto una tredicenne violentata da un branco composto per lo più da minorenni. Un episodio particolarmente sconcertante che merita, ancora, di essere metabolizzato dalla comunità cittadina. Anche per questo motivo l’arcivescovo – durante l’incontro – ha annunciato che la Via Crucis quaresimale diocesana, che quest’anno si terrà per la prima volta tra le strade del centro, terminerà in prossimità dei luoghi dove è avvenuta la violenza. A conclusione dell’incontro, monsignor Renna ha donato ai presenti una copia dell’esortazione apostolica Laudate Deum che Papa Francesco ha dedicato alla drammaticità della crisi climatica in corso.