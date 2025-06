Lotta all’abusivismo commerciale a Catania, maxi-multe e sequestri

Le sanzioni per quasi 11 mila euro

CATANIA – Una vasta operazione congiunta di Polizia di Stato e Polizia Locale è stata condotta nei giorni scorsi in diversi quartieri di Catania, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale. L’intervento mira a garantire la legalità e a tutelare sia i commercianti che operano nel rispetto delle norme, sia i consumatori da eventuali condotte illecite.

L’attività è stata coordinata dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, con la partecipazione di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, che hanno fornito una cornice di sicurezza efficace, e gli agenti del servizio “Annona” della Polizia Locale.

Controlli capillari e sanzioni salate

L’azione di controllo ha interessato in modo capillare diverse aree della città, tra cui il quartiere San Berillo Vecchio (con via Sturzo, via Di Prima e piazza della Repubblica), la zona della Stazione Centrale (via VI Aprile, piazza Dei Martiri e piazza Giovanni XXIII), l’area di viale Africa (piazza Galatea), il quartiere Barriera (via Del Bosco), il quartiere Picanello (via Principe Nicola) e il quartiere Librino (viale Grimaldi).

Numerosi venditori ambulanti sono stati controllati, e sei di essi sono stati sanzionati amministrativamente, a vario titolo, per un totale di quasi 11 mila euro a causa di violazioni delle normative vigenti. L’operazione ha portato anche al sequestro di 200 chili di prodotti ortofrutticoli, tra frutta e verdura, che sono stati successivamente donati in beneficenza alla Caritas.

Le violazioni nel dettaglio

Nel contesto di questi controlli, sono state rilevate diverse irregolarità significative. Un ambulante in piazza Dei Martiri è stato sanzionato per l’assenza dei requisiti professionali, con una multa di 3.098 euro, e per la mancata concessione del suolo pubblico, con un’ulteriore sanzione di 173 euro, che ha portato al sequestro della merce esposta.

Un altro venditore, in via VI Aprile, è stato multato per l’occupazione abusiva del suolo pubblico e per aver effettuato trasformazioni di licenza da itinerante a posto fisso, con sanzioni pari a 481 euro. In piazza Galatea e in via Principe Nicola, sono stati individuati due venditori abusivi – uno che vendeva piante e l’altro frutta e verdura – entrambi sprovvisti dei requisiti professionali necessari.

Questo ha comportato l’elevazione di due distinte sanzioni per un importo totale di 6.196 euro, oltre a ulteriori sanzioni complessive di 346 euro per occupazione di suolo pubblico. Durante gli accertamenti in via Principe Nicola, un altro ambulante è stato sanzionato dagli agenti del settore “Annona” per la mancata concessione del suolo pubblico.

Infine, a Librino, in viale Grimaldi, il titolare di un chiosco-bar è stato sanzionato per l’occupazione abusiva del suolo pubblico e per le trasformazioni di licenza da itinerante a posto fisso, con sanzioni di 481 euro, e la sua struttura è stata sequestrata. L’operazione congiunta ribadisce l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire il rispetto delle regole e la legalità nel settore commerciale della città.