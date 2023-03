Catania, 4 locali dove mangiare piatti vegani e vegetariani

Cresce il numero di attività che ha scelto di preparare cibi vegetariani o vegan friendly

CATANIA – Ve lo sarete chiesti anche voi: in una vera e propria selva di street food e cibi grassi, dove si può gustare una buona alternativa vegana di panino a Catania? In città cresce il numero di attività che all’interno della propria offerta ristorativa ha scelto consapevolmente di inserire pietanze vegetariane o piatti concepiti per essere interamente vegan friendly. E non solo per i turisti.

Vegetariano e vegano: le differenze

Ma facciamo un po’ di chiarezza: frequentemente si tende a pensare che cucina vegetariana e cucina vegana siano la stessa cosa, al punto che i termini vengono a volte confusi o sovrapposti ma tra i due tipi di cucina esiste una differenza sostanziale. Nel primo caso, chi sceglie un’alimentazione vegetariana decide di escludere dalla sua dieta tutti i tipi di carne e pesce, compresi crostacei, molluschi e volatili.

Chi sceglie di seguire una dieta vegana, invece, oltre a escludere tutti i tipi di carne e pesce, non ammette il consumo di tutti i prodotti di origine animale come uova, latte e formaggi, miele e coloranti alimentari di derivazione animale. Tale divario si traduce anche in uno stile di vita che non investe esclusivamente la sfera alimentare ma diviene un vera e propria scelta etica (dal beauty al vestiario, dall’arredamento alle scelte d’intrattenimento).

Anche a Catania, così, abbiamo individuato quattro locali in cui vegetariani e vegani possono degustare piatti della tradizione e ricette contemporanee in tutte le salse.

La Cucina dei Colori: convivialità e prodotti genuini

Partiamo dal cuore della città, in via S. Michele, dove dal 2009 trova dimora la Cucina dei Colori. La traversa parallela alla trafficata via Etnea è divenuta spazio prediletto per l’espressione della creatività nostrana, sostenuta dalle diverse attività presenti e dalle folkloristiche luminarie che diventano tratto distintivo del Made in Sicily. Salvo e Peppe, i due proprietari del locale, la sicilianità e l’amore per ciò che si prepara l’hanno tradotto nei piatti che giornalmente propongono in tavola.

Naturale, biologica e mediterranea è infatti la filosofia alla base delle numerose ricette che vengono sperimentate non soltanto sul piano ristorativo, ma anche attraverso il catering e i corsi di cucina da cui tutto ebbe inizio.

A pranzo è possibile scegliere direttamente al bancone, componendo a piacere il tuo piatto con tre pietanze mentre a cena, oltre il mix personalizzato, si potrà anche attingere dal menù alla carta. Libera non è soltanto la formula dei piatti ma anche la condivisione degli spazi, organizzati in tavoli sociali in cui la convivialità rappresenta il fulcro dell’informalità su cui tutto il locale investe. Un format divenuto certezza per tutti gli amanti della cucina semplice e gustosa, aperta a tutti senza fronzoli e sprechi.

PLANTE: il fast casual contemporaneo che piace a tutti

Procedendo in una passeggiata al centro, in una traversina della nota via Vittorio Emanuele che conduce dal Duomo fino a Piazza Palestro (il cosiddetto Fortino) si trova Plante.

Il locale gioca il suo naming dall’alimentazione planted based che strizza l’occhio alla contemporaneità e al contesto etnico del quartiere in cui sorge. I piatti offerti spaziano dunque dal pl-okè (rivisitazione delle celebre ricetta del pokè) ai pl-acos (di derivazione messicana) insieme ad originali versioni vegane di panini e stuzzicherie come gli arrosticini di kebab di soia.

Nato come home-restaurant nel 2019, il progetto dalle social eating agli eventi privati si è specializzato in alta cucina vegetariana fino ad approdare al Lab, in cui il focus si concentra nella ricercatezza della materia prima, rielaborata in un “fast casual” attraverso un percorso naturale ed estremamente sostenibile.

Bar Dolcezza: rosticceria, pasticceria e molto altro a portata di veg

Il terzo locale non nasce come ristorante bensì come bar, il Bar Dolcezza di Temistocle Custonà. In una via di transito che collega Corso delle Province a Via Gabriele D’Annunzio, è collocato un bar all’apparenza non diverso dai centinaia presenti a Catania.

La sorpresa entrando si traduce in una vastissima gamma di prodotti vegani disponibili nelle ricette del pranzo ma anche nella rosticceria, nei prodotti da forno per la colazione e nei tantissimi dolci in esposizione. La sfida del titolare viene espressa dalla volontà di far rientrare nel concetto di normalità la causa che una grande fetta della popolazione ha deciso di sposare e in cui egli stesso si identifica: il veganesimo. Il refugium peccatorum vegano esiste e si trova in via Vincenzo Giuffrida a Catania.

A voi la scelta

La quarta ed ultima proposta, in realtà, non intende suggerire un unico posto ma una serie di proposte per rendere meno ostica la ricerca di chi desidera trascorrere un pasto in serenità senza eccessivo stress.

Per una pizza con gli amici senz’altro si può far riferimento a Cutilisci, location fronte mare, oppure al Vicolo Pizza&Vino in centro oltreché 5 Panetti, Volù e Sciara per l’asporto e varianti gourmet. Anche la celebre granita accompagnata dalla brioche può essere gustata in chiave vegan presso il Bar Ernesto o Terralquadrato, piccola realtà interamente biologica in cui prodotti del territorio vengono impiegati preservandone le straordinarie qualità e i sapori. Per la rosticceria ultimamente anche il noto Bar Epoca ha inserito delle opzioni vegane, oltre Mr. Arancino che declina la famosa ricetta sicula in infinite varianti per accontentare i palati di tutti. Infine, segnaliamo anche poco fuori dal centro la prima pasticceria vegana a Catania: Natural Vegando, in cui l’artigianalità della pastry chef Enza Arena si fonde all’impiego di alimenti vegetali, molti dei quali autoprodotti.

Per venire in contro agli amici vegetariani e vegani che vivono o intendono visitare Catania portiamo anche all’attenzione la pagina Instagram “Vegania” in cui figurano tanti spunti e suggerimenti, in modo del tutto gratuito e fruibile, per cimentarsi in piatti prelibati e provare le tante alternatine etnee.



