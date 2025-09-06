 Catania, manifestazione della Cgil per la Global Sumud Flotilla
Catania, manifestazione della Cgil per la Global Sumud Flotilla

Mannino: "In piazza tanti giovani per la pace"
PRO GAZA
di
CATANIA – Sono circa trecento le persone radunate a Catania per la manifestazione, organizzata dalla Cgil, a sostegno della Global Sumud Flotilla in missione per portare aiuti al popolo di Gaza. Davanti a Villa Bellini sventolano le bandiere palestinesi, della pace e anche uno striscione con la scritta ‘no genocidio, fermiamo Israele’.

“La Sicilia continua a mandare un segnale importante, questa è una terra di pace – dice il segretario regionale della Cgil in Sicilia, Alfio Mannino – La grande azione umanitaria che la Global sta mettendo in campo è un fatto importante che noi accompagneremo con tutte le nostre forze”.

“Non solo – continua Mannina – c’è un risveglio dell’intero movimento pacifista ma dentro questo scenario ci sono soprattutto le nuove generazioni. Ciò significa che ci sono temi particolarmente sentiti. La cosa che più ci preoccupa è che c’è uno scarto ampio tra i sentimenti presenti tra giovani, lavoratori e lavoratrici e il comportamento delle istituzioni nazionali ed europee”.

