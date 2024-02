Catania, minaccia i genitori con una spranga di ferro: denunciato

L'uomo ha 26 anni

CATANIA – Ha minacciato di colpire i genitori con un bastone di ferro: è l’accusa contestata a 26enne di un paese etneo denunciato da Carabinieri della locale stazione per porto di armi od oggetti atti a offendere. Il tentativo di aggressione sarebbe avvenuto per il rifiuto della madre di effettuare subito, in suo favore, il passaggio di proprietà dell’autovettura di proprietà della donna. Brandendo una spranga di ferro appuntita, lunga circa 1 metro, ha minacciato la madre. Il padre, approfittando di un momento di distrazione, sarebbe fortunatamente riuscito a disarmarlo. Alla presenza dei militari dell’Arma, intervenuti dopo una chiamata al 112, il giovane si sarebbe avvicinato all’auto minacciando, prima o poi, di darle fuoco. L’uomo è stato denunciato e il bastone in ferro è stato sequestrato