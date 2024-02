Catania, molestie telefoniche da uno sconosciuto: denunciato 51enne

Ansia e paura per quelle telefonate inquietanti

CATANIA – Agenti di Polizia del commissariato Borgo Ognina di Catania hanno denunciato un 51enne, residente in provincia di Reggio Calabria, per molestie telefoniche. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di una 22enne che da alcuni giorni riceveva messaggi e chiamate da un numero telefonico a lei sconosciuto. A preoccuparla era anche il tono dei messaggi che avevano generato in lei un perdurante stato di ansia e di paura. I poliziotti, anche con il ricorso a banche dati, sono risaliti all’identità dell’uomo che aveva in uso la scheda telefonica da cui erano partite le telefonate e i messaggi. L’uomo, con a carico precedenti specifici, è stato pertanto raggiunto e denunciato all’Autorità giudiziaria.