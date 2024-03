Catania-Monterosi, daspo a un tifoso catanese: aveva un fumogeno

Non appartiene a tifoserie organizzate

CATANIA – Aveva un fumogeno nello zainetto. Per questo la Questura di Catania ha sottoposto a daspo un tifoso catanese. Si tratta di un catanese, non appartenente però ad alcuna tifoseria organizzata. Secondo quanto comunicato dalla polizia, il provvedimento del questore è stato preso dopo che il giovane è stato individuato nella zona di pre-filtraggio in possesso dell’“artifizio pirotecnico”.

Il tutto prima dell’inizio della partita di ieri con il Monterosi. Il daspo durerà un anno, con divieto da subito di ingresso allo stadio. Per un anno non potrà assistere a nessuna manifestazione sportiva di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale. È il secondo provvedimento del genere preso nel giro di poche settimane.

Il precedente

Il questore ha infatti inflitto altri tre daspo da 5 anni ciascuno a tifosi del Monopoli che il 28 gennaio, prima del match tra Catania e Monopoli, furono trovati in possesso di 9 petardi, 5 torce bengala, 2 fumogeni di segnale di soccorso notturno e una latta di segnale fumogeno.

I destinatari di questo provvedimento (per i fatti di Catania-Monopoli) dovranno anche presentarsi, negli orari imposti nei provvedimenti, in occasione di tutte le partite che il Monopoli giocherà sia in casa che in trasferta, al commissariato della loro città.