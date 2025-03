È morto l’adolescente precipitato dal secondo piano del centro commerciale

Il giovane era arrivato in condizioni disperate al San Marco di Catania

BELPASSO (CATANIA) – Non ce l’ha fatta il 16enne (all’inizio le notizie trapelate parlavano di un quindicenne) di Motta Sant’Anastasia, Simone D. A., precipitato, alle 19:45 circa, da un lucernario del parcheggio esterno del centro commerciale Etnapolis di Belpasso.

Il ragazzo avrebbe compiuto un volo di circa 15 metri riportando gravissime lesioni interne. Trasportato in codice rosso al San Marco di Catania, con un’ambulanza del 118, è purtroppo deceduto nonostante i tentativi di strapparlo alla morte da parte dei medici. Ad essere impegnati nella ricostruzione dell’accaduto, i carabinieri della Compagnia di Paternò.

Sembrerebbe che il ragazzo al momento della tragedia fosse in compagnia di altri coetanei. A mettere in sicurezza l’area sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò.