Vola la colomba autonomista: nuove adesioni a Catania

Giuseppe Capuano lascia #DB per tornare in casa autonomista

1' DI LETTURA

Catania – Il vento autonomista è tornato a soffiare. Dopo l’exploit nell’ultima tornata elettorale con l’elezione di ben 5 sindaci, il Movimento per l’Autonomia registra un’altra adesione. Il consigliere e vice presidente della II municipalità del Comune di Catania, Giuseppe Capuano, ha, infatti, deciso di aderire al gruppo misto all’interno del consiglio, ma di farlo in quota Grande Catania.

“Si tratta – dichiara Capuano – di una decisione che segna il mio ritorno nella casa autonomista, in un momento storico in cui solo questo tipo di politiche possono rappresentare un punto di rilancio per la nostra terra”. Capuano lascia il gruppo di “Diventerà Bellissima” per aderire a Grande Catania, la componente autonomista presente nel consiglio comunale di Catania. “Credo che sia arrivato il tempo di riappropriarsi delle ragioni di un territorio e di una politica identitaria. L’emergenza che viviamo a Catania, a partire da quella della gestione dei rifiuti, impongono un impegno scevro dalle logiche dei partiti nazionali, di cui ormai la città è ostaggio” conclude Capuano.