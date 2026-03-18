Catania Multiservizi, il Consiglio approva la variazione di bilancio

La delibera passa con 6 astenuti

CATANIA – Via libera del Consiglio comunale di Catania alla variazione del bilancio di previsione 2026-2028 relativa a Catania Multiservizi S.p.A..

La delibera, presentata dall’assessore alle Partecipate Giuseppe Marletta, è stata approvata con 18 voti favorevoli e sei astenuti.

L’Aula, presieduta da Sebastiano Anastasi, ha dato il via libera a una variazione compensativa “a saldi invariati”, che non modifica gli importi complessivi ma rimodula missioni e programmi in relazione ai servizi affidati alla società.

L’intervento si è reso necessario dopo la sottoscrizione, avvenuta il 31 dicembre 2025, del contratto di affidamento dei servizi comunali tra l’amministrazione e la partecipata, con l’obiettivo di allineare le voci di bilancio al capitolato tecnico previsto dall’accordo.

Rinviata invece la delibera riguardante Edil 80 s.r.l. per la realizzazione di una casa alloggio in viale Moncada. Il rinvio è stato approvato su pregiudiziale presentata dal consigliere Andrea Cardello, con 22 voti favorevoli, un contrario e un astenuto.