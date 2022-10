Musica, oggi a Catania il concerto del maestro Mario Spinnicchia

Il musicista Mario Spinnicchia

"Il pianoforte di Brahms e Schumann": omaggio ai due compositori.

CATANIA. Questa sera alle ore 19, nel Collegio Universitario d’Aragona di Catania, per la rassegna “I concerti dell’Anfiteatro”, organizzata dell’Associazione Anfiteatro, da lui diretta, il maestro Mario Spinnicchia è il protagonista del concerto “Il pianoforte di Brahms e Schumann”, racconto in musica dell’incontro e dell’amicizia tra i due grandi compositori e pianisti tedeschi.

Previsti brani di Brahms come “Variazioni su un tema di Schumann opera 9” e di Schumann, tra cui tratti da “Humoreske op.20” del 1839, Einfach e Hastig.

Mario Spinnicchia, nato a Catania nel 1962, ha iniziato lo studio del pianoforte sotto la guida del padre, diplomandosi nel 1981 all’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. È vincitore di molti primi premi assoluti a concorsi nazionali e internazionali. Allievo di Sergio Perticaroli a Salisburgo e a Roma, in questa città nel 1991 si è diplomato col massimo dei voti all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Dall’estate 2003 è primo assistente ufficiale del Maestro Aquiles Delle Vigne alla Internazionale Sommerakademie del Mozarteum di Salisburgo. È stato membro di giurie di concorsi nazionali e internazionali.

Nel 2010 ha inciso un cd con musiche (alcuni brani inediti e quindi in prima mondiale) del compositore catanese Giuseppe Perrotta, di cui è ricorso il centenario della morte. È in uscita un cd con l’integrale del secondo libro dei Preludi di Claude Debussy con la casa discografica Diaphonia. È direttore artistico dell’Associazione Culturale “Anfiteatro”, impegnata a largo raggio nella divulgazione e produzione musicale in tutto il territorio nazionale. Insegna pianoforte principale ed è docente del biennio sperimentale di secondo livello in prassi esecutiva (pianoforte) al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania.