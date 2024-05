Catania, nasce l’associazione giovanile “Credere negli studenti”

Composta da studenti liceali

CATANIA – Nasce ufficialmente “Credere negli Studenti”, associazione studentesca, territoriale e culturale. Pronta ad essere una prosecuzione di ciò che è un organico già da anni attivo sul territorio catanese, con “Credere nella Comunità” e “Crediamoci” rispettivamente a livello territoriale ed universitario.

Direttivo interprovinciale

Il progetto presenta un direttivo del tutto interprovinciale. L’associazione, infatti, prevede un’azione su tutto il territorio etneo, dando un forte segnale di presenza anche in quella che è la sua provincia. Le cariche vedono come presidente Francesco Distefano (Paternò) e come vice presidente Giorgio Leotta (Catania), con diversi referenti provinciali: Dea Felice (Acireale), Paolo Russo (Catania), Lorenzo Amato (Paternò), Francesco Baroncini (Paesi etnei).

Associazione che, nonostante sia nata da poco tempo, ha già organizzato e partecipato a diversi eventi sportivi e culturali, raccolte alimentari e manifestazioni, ed è già a lavoro per poter essere sempre più attiva sul territorio.

Formata da tutti studenti liceali, nasce per dare voce ai più giovani, “che nonostante la giovane età si sentono pronti per mettere la loro impronta su quella che è la nostra comunità”.