Catania, la nomina dei vertici Sie slitta (almeno) di un mese

I rumors sulla nomina di una quota rosa

CATANIA – Tutto rinviato (forse) a fine settembre. Sul fronte della gestione dell’acqua, quello che doveva essere il pomeriggio che avrebbe portato in dote le nomine dei vertici della Sie (la società mista affiancata da un socio di minoranza) si sgonfiato in un nulla di fatto. Assemblea da riconvocare e rinvio indicato nella data tutt’altro che certa del 26 settembre: ma va tenuto conto dei tempi legati alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Sui motivi reali del rinvio dell’assemblea, non si sbottona nessuno. L’impressione è che si voglia lavorare per mettere d’accordo tutti (o quasi) sul nome che vada a ricoprire quel ruolo, se non proprio ambito, di certo delicato di Amministratore della Sie. Tra i corridoi dei beneinformati, nelle scorse ore, era circolato, a tal proposito, il nome di una quota rosa che non dispiacerebbe, in primis, dalle parti di Palazzo degli elefanti. Solo rumors, per carità.

Di certo, in una vicenda che parte dal lontano 2005 e che mette sul piatto non solo una cospicua gestione economica in affidamento diretto ma anche fondi del Pnrr il cui impiego dipende in buon parte anche dal risicato tempo a disposizione, occorre fare in fretta. Ed anche i sindacati, in questo frangente, non intendono restare con le mani in mano: e non escludono un’interlocuzione diretta con la Prefettura.