Catania, non bastano Pelligra e i mille rossoazzurri: al Rimini il primo round

Semifinale d'andata appannaggio (1-0) dei romagnoli

CATANIA – Il Catania perde 1-0 il primo round della semifinale di Coppa Italia al cospetto di un modesto Rimini che ha capitalizzato al massimo la prodezza del suo calciatore di maggior estro. La formazione allenata da Lucarelli inizia col piglio giusto mentre i biancorossi di Troise badano soprattutto a non prenderle. I romagnoli si affidano soprattutto alla verve di Lamesta che scheggia il palo con una conclusione dalla distanza. Dalla parte opposta Colombo si esalta sul tiro di Costantino ben imbeccato da Di Carmine mentre Bethers è attento sul tentativo di Malagrida deviato da un difensore.

Il Catania sembra avere in mano le redini del match ma la retroguardia etnea si fa sorprendere dall’inserimento velocissimo di Lamesta che supera Bethers in uscita e firma il vantaggio riminese. Inutili le proteste dei rossazzurri per un precedente fallo su Kontek. Peralta e compagni, sospinti dal migliaio di tifosi assiepati nel settore “ospiti”, reagiscono con veemenza ma la dea bendata non è dalla loro parte quando il pallone… smanacciato da Colombo… viene ribadito in rete da Costantino ma finisce la sua corsa contro la traversa!

Nella ripresa il Catania spinge sull’acceleratore ma la conclusione a botta sicura di Zammarini si stampa sul palo interno col portiere avversario fuori causa. Di Carmine e Costantino sono evanescenti ed il solo Chiarella non basta a creare problemi all’attenta retroguardia riminese. Il neoentrato Cicerelli impegna severamente Colombo che, però, se la cava con bravura. Il Catania resta, poi, in 10 uomini quando Zammarini si fa cacciare anzitempo dall’arbitro per un intervento scomposto su un avversario a centrocampo. Nel finale il Catania, malgrado i cambi, non riesce ad invertire il trend di un match contraddistinto anche da una discreta dose di sfortuna. Nella partita di ritorno, il prossimo 28 febbraio al “Massimino”, i rossazzurri dovranno vincere con due gol di scaro per accedere alla finalissima di Coppa Italia.

Il tabellino

Stadio “Romeo Neri” – di Rimini, mercoledì 24 gennaio 2024 – ore 20,30

Coppa Italia Serie C – 2023-2024: semifinale di andata

RIMINI – CATANIA

1 – 0

RIMINI (4-3-3) – Colombo, Pietrangeli, Gorelli, Delcarro (dall’11°s.t. Marchesi), Cernigoi (dall’11°s.t. Morra), Semeraro, Malagrida (dal 1°s.t. Iacoponi), Langella (k), Leoncini (dal 20°s.t. Tofanari), Lamesta (dal 39°s.t. Sala), Lepri.

A disposizione: Colombi, Stanga, Accursi, Rosini, Satalino, Tofanari.

Allenatore: Emanuele Troise.

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Bethers, Castellini, Curado (dal 20°s.t. Bouah), Monaco, Kontek, Quaini (dal 1°s.t. Welbeck), Zammarini (k), Peralta (dal 31°s.t. Zanellato), Chiarella, Di Carmine (dal 34°s.t. Cianci), Costantino (dal 20°s.t. Cicerelli).

A disposizione: Albertoni, Rapisarda, Popovic, Ladinetti.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli.

Assistenti: Federico Linari (Firenze) ed Emanuele Fumarulo (Barletta).

Quarto ufficiale: Abdoufaye Diop (Treviglio).

Reti: 38°p.t. Lamesta (RIM)

La cronaca/Primo tempo (1-0)

13° Curado manca la porta da ottima posizione ma era in fuorigioco;

21° Lamesta lascia partire un gran tiro da una ventina di metri: Bethers è superato ma il pallone va a scheggiare il palo esterno di destra della porta rossazzurra;

25° Chiarella serve in profondità Di Carmine che tira prontamente ma… era in off-side;

26° palla-gol per il Catania: Di Carmine mette Costantino solo davanti al portiere ma Colombo nega il vantaggio ai rossazzurri respingendo in tuffo;

29° Rimini minaccioso: conclusione dal limite di Malagrida… sporcata da una deviazione con Bethers che allunga in angolo;

32° sulla conclusione di Peralta… Colombo respinge di pugno;

38° Rimini in vantaggio: Lamesta soprende la retroguardia etnea in velocità, salta Bethers in uscita e deposita in rete il pallone dell’1-0 ! Inutili le proteste del Catania per un presunto fallo precedente nella zona mediana del campo.

43° Di Carmine conquista una punizione dal limite ma la successiva conclusione di Castellini sibila a lato;

44° Catania sfortunato: sulla corta respinta di Colombo… Costantino calcia a botta sicura da distanza ravvicinata ma il pallone va beffardamente ad infrangersi contro la traversa!

45° concessi 2 minuti di recupero;

45° punizione calciata da Castellini… respinta dalla barriera;

46° colpo di testa di Curado: alto

La cronaca/Secondo tempo (1-0)

1° nel Rimini, Jacoponi sostituisce Malagrida;

1° nel Catania, Welbeck rileva Quaini;

5° Chiarella sprinta sulla destra ma il suo cross viene chiuso in angolo;

8° Zammarini si libera con un dribbling in piena area e lascia partire un tiro a giro che si stampa sul palo interno!

11° nel Rimini, Morra e Marchesi subentrano a Cernigoi e Delcarro;

17° incursione di Lamesta il cui cross attraversa tutto lo specchio della porta etnea;

18° tiro a giro di Lamesta… deviato in sngolo;

19° Semeraro tira altissimo;

20° nel Rimini, Leoncini lascia il posto a Tofanari;

20° nel Catania, Cicerelli e Bouah prendono il posto di Costantino e Curado;

22° Lamesta tira alto dal limite;

23° Cicerelli calcia sull’esterno della rete;

25° sulla corta respinta di Colombo… Welbeck tira alto di controbalzo;

28° Cicerelli ci prova dal vertice dell’area: alto di poco;

29° espulsione diretta per Zammarini che entra a gamba tesa su Iacoponi: Catania in inferiorità numerica!

31° nel Catania, Zanellato prende il posto di Peralta;

34° nel Catania, Cianci sostituisce Di Carmine;

39° Lamesta lascia il posto a Sala;

44° Semeraro tira alto;

45° concessi 6 minuti di recupero;

47° Colombo devia in tuffo il tiro su punizione di Cicerelli;

50° Colombo si oppone in tuffo alla conclusione a giro di Cicerelli;

51° vince il Rimini! Delusione Catania! Match di ritorno a fine febbraio al “Massimino”