Il Catania non sbaglia: batte 1-0 il Monopoli e si rilancia in classifica

Lunetta decide il match del Massimino

CATANIA – Il Catania soffre ma riesce a spuntarla, 1-0, sul quotato Monopoli al termine di un match che ha vissuto le sue fasi decisive nel secondo tempo quando i rossazzurri sono riusciti a sbloccare il risultato, hanno sfiorato il raddoppio ma hanno anche rischiato di subire il pareggio ospite. Sugli scudi il portiere Adamonis che ha sventato almeno due occasioni biancoverdi.

Il primo tempo è un monologo del Catania che, però, non riesce a trovare lo spunto giusto per impensierire concretamente il portiere avversario, Vitale. Montalto, Lunetta e Carpani sgomitano parecchio ma la retroguardia predisposta da Anaclerio (sulla panchina biancoverde al posto del febbricitante Colombo) si disimpegna con ordine e compattezza, rischiando pochissimo.

Carpani scalda i guantoni all’estremo difensore pugliese con una pronta conclusione dal limite mentre Montalto alza troppo la mira con alcuni colpi di testa e calcia sulla barriera un calcio piazzato dal limite. Il Monopoli bada soprattutto a non prenderle, affidandosi unicamente alla verve dell’isolato Yeboah… stretto nella morsa dell’attenta difesa rossazzurra.

Nella ripresa la gara si sblocca subito: Castellini recupera palla in scivolata, Di Gennaro è lesto a mettere in mezzo un pallone ficcante che Lunetta tramuta nel vantaggio rossazzurro. Il Monopoli reagisce e, grazie soprattutto all’indemoniato Bruschi, crea i presupposti per riagguantare il risultato.

Prima della mezzora Yabre corregge di testa un cross dalla destra ma Adamonis salva con una gran respinta in tuffo. Poco dopo Bruschi si accentra dalla sinistra e manda il pallone a stamparsi sulla traversa.

Pochi giri di lancetta e ancora Bruschi calcia a lato di pochissimo… complice forse un’impercettibile deviazione di Adamonis non vista dall’arbitro. Con il Monopoli sbilanciato, il Catania potrebbe raddoppiare ma Inglese fallisce da due passi sull’imbeccata di Luperini. I cinque minuti di recupero sono di autentica sofferenza ma i rossazzurri agguatano tre punti sonanti per la classifica, per la gioia degli oltre 17 mila tifosi presenti anche stasera sugli spalti del “Massimino”.

Tabellino

CATANIA – MONOPOLI 1-0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Adamonis, Castellini (k), Di Gennaro, Anastasio, Guglielmotti, Verna, Carpani (dal 25°s.t. Quaini), Luperini, D’Andrea (dal 15°s.t. Stoppa), Lunetta (dal 42°s.t. Gega) Montalto (dal 25°s.t. Inglese).

A disposizione: Torrisi, D’Agata, Celli, Raimo, Forti, Ciniero, Jimenez.

Allenatore: Mimmo Toscano.

MONOPOLI (3-5-2) – Vitale, Viteritti (k), Miceli, Angileri, Cristallo (dal 20°s.t. Yabre), Bulevardi (dal 20°s.t. Bruschi), De Risio, Calvano (dal 30°p.t. Battocchio), Pace, Yeboah, Vazquez (dal 39°s.t. Grandolfo).

A disposizione: Garofani, Sibilano, Virgilio, Cascella, Valenti, Cellamare, De Vietro, De Sena, Scipioni.

Allenatore: Alberto Colombo (in panchina il vice, Luigi Anaclerio)

Arbitro: Valerio Pezzopane de L’Aquila.

Assistenti: Simone Pistarelli (Fermo) e Gianluca Scardovi (Imola).

Quarto ufficiale: Giuseppe Vingo (Pisa).

Reti: 4°s.t. Lunetta (CT).

Note: in tribuna, presente il presidente del Catania F.C., Ros Pelligra.

Indisponibili: Sturaro, Bethers, De Dose, Di Tacchio, Popovic (CT).

Ammonito: Viteritti (MON).

Spettatori: 17.751

Cronaca

Primo tempo (0-0)

6° sul cross dalla bandierina… colpo di testa di Moltalto: alto;

14° Carpani si gira e conclude in porta: Vitale para in due tempi;

21° Carpani ci prova dalla distanza: alto;

23° ci prova anche Anastasio da una ventina di metri: alto;

26° sulla punizione laterale calciata da Anastasio… svetta Montalto che, di testa, manda alto;

29° sul cross di Lunetta… Guglielmotti sbaglia l’assist;

30° nel Monopoli, Battocchio sostituisce l’acciaccato Calvano;

32° punizione quasi dal limite calciata da Montalto sulla barriera avversaria;

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo (1-0)

4° Catania in vantaggio: Castellini recupera il pallone in scivolata, Di Gennaro mette in mezzo un cross tagliato che Lunetta sbatte rabbiosamente in porta: 1-0 !

15° nel Catania, Stoppa subentra a D’Andrea;

20° nel Monopoli, Bruschi e Yabre subentrano a Bulevardi e Cristallo;

25° nel Catania, Quaini ed Inglese sostituiscono Carpani e Moltalto;

26° Inglese anticipato dal portiere avversario;

29° gran parata in tuffo di Adamonis sul colpo di testa di Yabre!

31° Catania vicino al raddoppio: Castellini serve Stoppa la cui conclusione viene respinta da Vitali; poi… Luperini manda alto il tapin!

32° gran conclusione al volo, incrociata di Yabre che esce di pochissimo;

33° gran colpo di testa di Lunetta che manda il pallone a lato di pochissimo;

36° sull’errore in disimpegno della difesa rossazzurra… Bruschi impegna severamente Adamonis che non trattiene ma Di Gennaro riesce a sventare la minaccia;

37° Pace tira alto dalla distanza;

39° nel Monopoli, Grandolfo subentra a Vazquez;

40° Inglese sbaglia in raddoppio da due passi sul radente di Luperini;

41° Bruschi prima colpisce la traversa e… sul prosieguo dell’azione… manda fuori di pochissimo… forse con la complicità di Adamonis!

42° nel Catania, Gega subentra a Lunetta;

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° soffre ma vince il Catania!

[Foto Catania Fc]