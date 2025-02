Quasi 400 persone controllate, denunce e multe in centro e periferia

CATANIA – Quasi quattrocento persone identificate, multe e controlli in ogni zona della città. E nuove sanzioni nella stretta contro i parcheggiatori abusivi: ne sono stati multati e denunciati otto da polizia e carabinieri. Non si segnalano incidenti, dunque, nel nuovo week-end di controlli contro il fenomeno della cosiddetta “movida selvaggia” a Catania.

Il servizio di controllo interforze è stato dispiegato dalla Questura, coordinato da un ufficiale di pubblica sicurezza, che si è avvalso di pattuglie della polizia, unità del X reparto mobile, equipaggi della Guardia di finanza, della polizia locale e dell’Esercito, impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, oltre che del supporto operativo della Scientifica.

Tutti i presidi

Presidi e posti di controllo in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro e via Etnea.

Complessivamente, da ieri sera sono state identificate dagli agenti 265 persone, di cui 45 con precedenti penali, e controllati 110 veicoli, tra auto e moto. Le pattuglie appiedate hanno presidiato le aree pedonali del centro.

La stretta sui parcheggiatori

Elevate 10 multe, per un ammontare di 7.900 euro, per infrazioni varie: guida senza patente, senza casco, senza assicurazione, mancata revisione. I parcheggiatori abusivi sanzionati sono 7, tutti pregiudicati catanesi e tutti denunciati dalla polizia per la violazione del provvedimento con cui il Questore di Catania ha loro vietato di stazionare proprio nei luoghi dove sono stati individuati.

Un 53enne è stato fermato in via Carlo Felice Gambino, un 59enne in via Dusmet, un 35enne in via Teocrito, un 47enne, un 28enne e un 32enne in piazza Manganelli e, infine, un 52enne in via Beato Bernardo. Nei lori confronti si è proceduto anche al sequestro delle somme illecitamente guadagnate nel corso della serata, per un ammontare di circa 130 euro.

I controlli dei carabinieri

Analoghi controlli sono stati svolti dai carabinieri di Piazza Dante e del nucleo radiomobile di Catania. E’ stato messo in campo un dispositivo composto da pattuglie dinamiche, militari a piedi e carabinieri con etilometro, impegnati in posti di controllo nel centro storico lungo le vie a maggiore affluenza.

In particolare a piazza Federico di Svevia, piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe, dove i militari dell’Arma sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori.

Le multe: il daspo urbano violato

In totale sono state controllate 89 persone e 45 veicoli. Sono stati elevati 17 verbali per violazioni al codice della strada, per un importo di 10.200 euro, che hanno altresì comportato il fermo amministrativo di 7 veicoli, in particolare 5 autovetture e 2 motocicli e la decurtazione complessiva di 36 punti patente.

Denunciato un parcheggiatore abusivo catanese di 51 anni per aver violato il provvedimento di “Daspo urbano”. Controllati 31 automobilisti con l’etilometro. Uno solo è risultato positivo ed è stato denunciato. Un 41enne catanese invece è risultato positivo agli oppiacei. Gli è stata ritirata la patente per 10 giorni, in attesa dell’esito degli ulteriori accertamenti tossicologici.

I controlli antidroga al Castello Ursino

In merito all’attività antidroga sono stati effettuati controlli nei giardinetti di Castello Ursino, da parte delle pattuglie a piedi, finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi od oggetti atti a offendere, nei confronti di taluni giovani; nel frangente, non sono emerse irregolarità.