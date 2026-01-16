Catania, la nuova Questura: operativo l’ufficio denunce in viale Ulisse

Tutte le informazioni utili

CATANIA – La Polizia di Stato potenzia la propria presenza a Catania con l’apertura, da oggi, di un nuovo Ufficio Denunce presso la sede di viale Ulisse 8. Il presidio si aggiunge a quello già attivo in piazza San Nicolella, che resterà regolarmente aperto per garantire continuità di servizio agli abitanti del centro storico.

I nuovi uffici di viale Ulisse sono accessibili al pubblico dalle ore 07.00 alle 19.00. All’interno, personale specializzato è incaricato di raccogliere istanze e querele, fornendo assistenza specifica e indirizzando i cittadini verso i reparti competenti per le fattispecie più complesse.

La Questura ribadisce che per le emergenze e il pronto intervento delle Volanti resta fondamentale chiamare il Numero Unico 112.

Notizie utili. Per comunicazioni amministrative o informazioni, è possibile contattare il centralino al numero 095/7367111 o l’indirizzo email dipps127.00F0@pecps.poliziadistato.it.