Catania, tradizione e presente: la nuova sede di Banca Patrimoni Sella & C.

Dopo Agrigento, Caltanissetta e Palermo

CATANIA – Banca Patrimoni Sella & C., la società del gruppo Sella specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, ha inaugurato una nuova sede a Catania, nello storico palazzo neoclassico di Villa Romeo delle Torrazze, in viale Regina Margherita 8.

Si tratta della quarta sede di Banca Patrimoni Sella & C. in Sicilia, oltre quelle già operative a Agrigento, Caltanissetta e Palermo, che porta a 26 il numero complessivo in tutta Italia.

Il team

Nei nuovi uffici catanesi opera un team di 19 professionisti, guidato da Vincenzo De Marco, Direttore Commerciale di Banca Patrimoni Sella & C., e Flavio Sarcià, Vicedirettore Commerciale di Banca Patrimoni Sella & C., che si occupa di fornire servizi di consulenza specializzata su gestione e valorizzazione del patrimonio, soluzioni di investimento a carattere assicurativo e aspetti di natura fiscale, successoria, immobiliare e societaria.

L’inaugurazione

L’inaugurazione di Catania rientra nel processo di espansione di Banca Patrimoni Sella & C. in Sicilia e, più in generale, nel Sud Italia, area ritenuta particolarmente attrattiva per le grandi opportunità di sviluppo che può offrire. In questo senso, la scelta del capoluogo etneo rispecchia il caratteristico approccio della Banca al territorio, basato sullo studio attento delle sue potenzialità strategiche così come sui valori di vicinanza, fiducia e forti relazioni in grado di generare con le comunità locali.

Servizi e qualità

“La Sicilia è una regione meravigliosa dove siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare la nuova sede di Catania, sotto l’egida di quel rispetto e senso di responsabilità che ci derivano dagli oltre 140 anni di tradizione e cultura bancaria del gruppo Sella” – ha dichiarato Vincenzo De Marco, Direttore Commerciale di Banca Patrimoni Sella & C. “Grazie alla competenza e alla professionalità delle nostre persone, possiamo offrire ai clienti un servizio di qualità, calibrato perfettamente sulle loro esigenze e su quelle del territorio che rappresentano”.

Banca Patrimoni Sella & C., a testimonianza del ruolo strategico che da sempre attribuisce al territorio in cui opera, ha deciso inoltre di sostenere la candidatura della Città di Catania a Capitale della Cultura d’Impresa del 2024,titolo creato da Confindustria Nazionale per premiare le realtà dinamicamente orientate alla valorizzazione imprenditoriale del territorio.