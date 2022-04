Catania, nuovo polo sportivo al Villaggio Sant’Agata

Bandita gara d'appalto con 643mila euro fondi europei.

Catania – La gara d’appalto per riqualificare il polo sportivo di quartiere nel villaggio Sant’Agata e’ stata bandita dal Comune di Catania: l’inizio dei lavori avverrà a fine giugno e saranno completati entro l’anno. Lo ha annunciato l’assessore Sergio Parisi delegato a Sport, Politiche Comunitarie e Transizione Green. Lo spazio da riqualificare e’ ampio oltre 2,5 chilometri quadrati. L’intervento e’ finanziato coi fondi comunitari del Pon Metro per una spesa complessiva di 643.421,95 euro.

Previsto il completo rifacimento del campo da calcio a 5 e dell’area oggi sede dei campi di basket e tennis, la realizzazione di un’area giochi per bambini con una zona fitness anche al coperto e la risistemazione complessiva dello spazio del parco limitrofo a via Fellini. Previsti anche un sistema per la produzione die energia fotovoltaica, un impianto di illuminazione, un sofisticato sistema di videosorveglianza con il controllo digitale da remoto e panchine in zone con wi-fi.

“In pochi mesi – ha spiegato Parisi – verra’ riqualificata un’area urbana difficile e complessa che versa in uno stato di abbandono anche per i continui atti di vandalismo. L’Amministrazione Comunale, da tempo ormai, si muove per l’attivazione di nuovi servizi integrati e di innovazione sociale soprattutto nelle zone periferiche della Citta’ le cosiddette (“aree bersaglio”).

L’azione che stiamo sviluppando a Villaggio Sant’Agata conferma tale volonta’ strategica, unitamente a quella in corso sul Campo Scuola di Picanello, sul Campo da calcio di Nesima, sul PalaCatania, su Piazza Nettuno, Piazza Sciascia, Piazza Europa e il Parco urbano in Viale Bummacaro, tutti progetti – ha aggiunto -che nei mesi scorsi avevamo immaginato con il sindaco Salvo Pogliese e che ora sono in fase di concreta realizzazione”.