Catania, oltre 100Kg di formaggi conservati a temperature elevate: il sequestro

I prodotti andranno al macero

CATANIA – Una grossa quantità di latticini, trasportati in condizioni non idonee e con temperatura di refrigerazione non adeguata, è stata sequestrata dalla Polizia stradale a Catania durante un controllo in tangenziale.

In particolare, sono stati sequestrati, per un totale di oltre 100 chili, caciotte, ricotta fresca e forme di formaggio ‘primo sale’, non destinabili al consumo umano poiché viaggiavano a una temperatura troppo alta, nonostante fossero destinati alla vendita.

Il mancato rispetto delle norme e il conseguente rischio della compromissione della qualità e della sicurezza dei prodotti, causata dell’escursione termica cui sono stati sottoposti, hanno indotto gli agenti a far intervenire personale specializzato dell’Azienda sanitaria provinciale per scongiurare il problema del botulismo da formaggi a pasta molle e da formaggi freschi non trattati.

Tutti i prodotti sono stati distrutti e il titolare del furgone è stato sanzionato per violazione delle norme igienico sanitarie e per l’assenza di supporti documentali concernenti la tracciabilità dei prodotti.