Catania-Palermo, lavori e traffico in tilt al Gelso Bianco

CATANIA. Lunghe code vengono registrate questa mattina lungo la A19, la Catania-Palermo, all’altezza dell’Area di servizio Gelso Bianco. Un restringimento di carreggiata per via dei lavori di manutenzione, ha finito col creare una interminabile coda di automobili poco dopo lo svincolo di Motta Sant’Anastasia in direzione Palermo.



Da registrare, proprio in coincidenza dello svincolo di Motta, la presenza di un mezzo in panne che ha generato altre lunghe code di auto.