Catania, minacce ed estorsioni nel parcheggio di Corso Sicilia

L'area è nei pressi di un noto supermercato

CATANIA – “Minacce e, addirittura, aggressioni a mano armata in pieno centro storico a Catania. È quanto accade quotidianamente all’interno del parcheggio Amts di Corso Sicilia ad opera di persone senza fissa dimora”.

A denunciarlo è il vicepresidente del I municipio di Catania, Giuseppe Arcidiacono. “Diversi – dice – sono gli episodi registrati negli ultimi mesi subiti da cittadini che si sono visti minacciati ed intimoriti da queste persone che pretendono denaro, nonostante gli utenti abbiano già pagato il parcheggio alle casse automatiche dell’Amts”.

“In qualche caso, dinanzi al diniego degli utenti di pagare, alcune auto sono state danneggiate. È necessario – aggiunge – trovare delle soluzioni immediate per garantire la totale sicurezza degli utenti che utilizzano il parcheggio. Auspichiamo una rinnovata e proficua collaborazione con il neo presidente di Amts Salvatore Vittorio per trovare le soluzioni migliori atte a risolvere il problema e garantire la sicurezza”.