Il cantautore romano ha parlato delle polemiche di questi giorni

CATANIA – Ieri sera, il concerto di Antonello Venditti alla Villa Bellini nel contesto del Summer Fest 2024. In primis c’è la musica e ci sono le canzoni. Ma il cantautore romano a un certo punto è voluto tornare su quanto accaduto a Barletta (il riferimento è “all’equivoco” sorto con una ragazza portatrice di handicap che era in prima fila): “Se ho sbagliato, scusatemi. Non sono un mostro”, ha detto.

Il fatto è stato documentato attraverso un video che è stato postato sui canali di Tik Tok.