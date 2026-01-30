Palermo, traffico internazionale di droga: 11 arresti e 9 denunciati

L'operazione della guardia di finanza

PALERMO – Finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato undici persone nell’ambito di un’inchiesta per traffico internazionale di stupefacenti. Altri nove indagati sono stati denunciati. Durante le indagini, coordinate dalla procura del capoluogo siciliano, la guardia di finanza ha sequestrato 131 chili di hashish, 14 chili di marijuana e 1,703 grammi di “Wax” (resina di marijuana) tra le province di Palermo, Trapani e Catania.

Il valore della droga sequestrata è stimato in un milione e mezzo di euro. L’indagine è scattata con controlli delle unità cinofile della compagnia di Palermo-Punta Raisi su pacchi in transito negli hub di spedizionieri cittadini e i grandi centri di smistamento logistici e contestuali verifiche sui social network, canali che giovani ‘clienti’ utilizzano per ordinare e pagare la sostanza stupefacente. Sono emerse 44 operazioni sospette e le verifiche hanno portato al sequestro della droga e anche a risalire a chi aveva effettuato l’ordine.

La Guardia di finanza ha accertato che agli acquisti online facevano ricorso non soltanto gruppi organizzati in grado di acquistare grossi quantitativi di sostanze stupefacenti, in un caso sono stati sequestrati 35 chili di hashish in un unico pacco, ma anche singoli consumatori. Gli acquirenti potevano scegliere tra varie qualità di sostanze, nonché selezionare modalità di protezione delle spedizioni attraverso tracker gps o sistemi di camuffamento come lo stoccaggio dello stupefacente in piccoli elettrodomestici e l’utilizzo di prodotti aromatici, come la polvere di caffè e incensi, per ingannare il fiuto dei cani antidroga.