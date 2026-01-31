Cervello, cede parte del tetto al pronto soccorso: pazienti trasferiti VIDEO

Ferita un'operatrice sanitaria. La direzione: "Intervento tempestivo"

PALERMO – Momenti concitati stamattina 31 gennaio al pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. Parte del tetto ha infatti ceduto in seguito a un’infiltrazione, provocata probabilmente dalle piogge abbondanti delle ultime ore.

L’acqua ha invaso i locali

L’acqua ha invaso l’ingresso dei locali, come alcuni utenti hanno documentato con dei video, una operatrice socio sanitaria è rimasta ferita: sarebbe stata colpita da un pannello pericolante. I pazienti presenti al pronto soccorso sono stati allontanati per precauzione, sono poi tornati nell’area di emergenza dopo l’intervento di riparazione e messa in sicurezza.

La direzione: “Intervento tempestivo”

“Stamattina alle 6.20, nei locali del pronto soccorso si è verificata una perdita di una tubazione idrica passante nel controsoffitto che ha causato un’infiltrazione d’acqua sui pannelli in cartongesso – spiegano dalla direzione strategica dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello -. Sono intervenuti immediatamente i reperibili della ditta incaricata della manutenzione che hanno prontamente riparato la perdita, chiudendo l’intervento già alle 7:00″.

“Nelle more dell’esecuzione dell’intervento e della sostituzione dei pannelli del controsoffitto – proseguono – i pazienti sono stati trasferiti al pronto soccorso pediatrico adiacente. La direzione sottolinea che grazie alla tempestività dell’azione di ripristino, non è stato arrecato alcun disagio né ai pazienti, né a sanitari, né agli utenti”.

Cisl Fp Palermo Trapani: “Elogio agli operatori”

Sulla vicenda interviene la Cisl Fp Palermo Trapani: “Elogiamo l’intervento tempestivo del personale del pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo, in particolare di un giovane infermiere, Vincenzo D’angelo, che, dopo il cedimento di parte del soffitto nei locali dell’area di emergenza nel nosocomio, hanno subito allertato gli organismi competenti e hanno avviato l’evacuazione dei pazienti.

“Vanno sottolineati – rimarca la Cisl Fp Palermo Trapani – la prontezza di riflessi e la capacità organizzativa e gestionale di questi operatori che senza perdere la calma, sono intervenuti evitando che la situazione degenerasse. Auspichiamo che si riprenda presto l’operatrice socio sanitaria, rimasta ferita. E sollecitiamo l’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello a operare immediatamente per evitare che incidenti del genere si verifichino, mettendo a repentaglio la sicurezza degli utenti e dei lavoratori “.