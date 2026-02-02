Bartolo sceglie Italia Viva: “Un progetto che rispecchia i miei valori” VIDEO

L'ex europarlamentare spiega le ragioni del suo passaggio tra i renziani

PALERMO – Pietro Bartolo sceglie la “Casa Riformista”. Il medico di Lampedusa ed ex europarlamentare dem ha ufficializzato questa mattina l’adesione a Italia Viva. Un ingresso di peso che potrebbe cambiare gli equilibri in Sicilia e che lancia la sfida al governo regionale su emergenze e maltempo.

Il battesimo politico

Nella sala stampa di via Mozart, a Palermo, il vicepresidente di Italia Viva, Davide Faraone, e l’ex rettore di Unipa Fabrizio Micari hanno accolto “in casa” l’ex eurodeputato e cavaliere Pietro Bartolo. Un’adesione che si interpreta come un tassello chiave per un ulteriore consolidamento dell’area riformista in regione; un passaggio politico significativo per il panorama siciliano. Con questo nuovo asse, il partito lancia una sfida aperta ai palazzi della politica regionale.

Perché Italia Viva

Bartolo ha spiegato la sua scelta con parole cariche di pragmatismo, indicando in “Casa Riformista” l’unico progetto capace di coniugare i valori della solidarietà con la necessità di una gestione amministrativa efficiente. “È un progetto che rispecchia i mie valori – ha affermato -. Uno spazio ad oggi capace fare sintesi per mandare a casa le destre”.

I dossier caldi

Il passaggio dell’ex dem non è stato però l’unico tema al centro dell’incontro. La mattinata è servita anche per tracciare un bilancio sulle emergenze che stanno interessando la Sicilia. I tre esponenti hanno legato il confronto politico alla cronaca più recente, criticando la mancanza di una visione strutturale per la prevenzione, l’insufficienza delle risorse stanziate da Roma per i danni causati dal ciclone Harry e commentando il boom immigratorio degli ultimi anni.

Niscemi e il maltempo

L’attenzione è andata subito alla gestione delle vicende di Niscemi. Una questione che definiscono “emblematica per via dei ritardi gestionali e sicuramente lontana dalla sensibilità della premier”. Poi, si è spostata sui pesanti danni causati dal maltempo, per i quali dicono: “Servono risposte urgenti che però non arrivano e le cui responsabilità sono da ricercare nell’inadeguatezza dei governi regionali di destra di Musumeci e di Schifani”.

Prospettive e sfide per l’Isola

L’obiettivo dichiarato dal nuovo asse è chiaro: puntare a “superare l’attuale fase di stallo istituzionale, proponendo interventi mirati per la tutela e la messa in sicurezza del territorio regionale”. La combinazione tra l’esperienza di Bartolo e l’azione parlamentare di Faraone delinea una proposta politica che promette di dare battaglia sui dossier più scottanti e ambisce a diventare un punto di riferimento centrale nelle prossime sfide per l’Isola.