 Bari-Palermo: gli highlights del match - VIDEO
Bari-Palermo: gli highlights del match – VIDEO

La clip con i gol della gara
CALCIO - SERIE B
Il Palermo torna alla vittoria in trasferta dopo quasi due mesi e lo fa in un campo difficile come il “San Nicola” di Bari. Un successo fondamentale per i rosanero di Pippo Inzaghi che tornano a spingere e a mettere pressione alle tre squadre concorrenti che competono con loro per i primi due posti in classifica. Tre punti che danno continuità di prestazioni e di risultati, arrivati così a dieci utili consecutivi per i siciliani. In alto gli highlights della partita.

