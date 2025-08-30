Catania, l’allarme del Partito democratico: “Siamo nel Far West”

Dure critiche al sindaco Trantino su sicurezza, rifiuti e periferie

CATANIA – “Catania sta vivendo da oltre un mese una condizione che ricorda il Far West. I cittadini sono esposti quotidianamente alla grande e alla piccola criminalità, mentre l’amministrazione di centrodestra continua a restare in silenzio”. Lo affermano in una nota i consiglieri comunali, i consiglieri di Municipio e la segreteria del Partito Democratico.

“Il sindaco Trantino, che aveva promesso di essere lo “sceriffo” della città, non sembra essersi accorto della gravità della situazione – si legge – La realtà si impone sulla propaganda, lasciando solo l’imbarazzo di un governo cittadino incapace di rispondere alle esigenze di sicurezza e di vivibilità. Dopo due anni, l’elenco dei fallimenti è evidente e pesante: la città è sporca e maleodorante come non lo è mai stata; il Comune resta perennemente in bilico sul baratro del dissesto; mentre le Periferie continuano a essere emarginate e abbandonate a sé stesse”.

E ancora: “Il sindaco e la sua maggioranza litigano, si spaccano, ma non governano. A pagare il prezzo di questa paralisi sono i cittadini, che vedono peggiorare le condizioni di vita e la reputazione della città. Il Partito Democratico, con i suoi consiglieri comunali e municipali, contrappone a questo vuoto politico – concludono – la concretezza e la credibilità della propria proposta di amministrazione, fondata su responsabilità, partecipazione e attenzione ai bisogni reali della comunità”.