Percorso sperimentale al Convitto Cutelli: una ‘sezione innovativa’

L'avvio di un nuovo percorso

CATANIA – Dall’anno scolastico 2026/2027 si arricchisce l’offerta formativa del Convitto Nazionale “Mario Cutelli“ grazie alla nascita della prima sezione sperimentale di scuola secondaria di primo grado a potenziamento linguistico, caratterizzata da novità rese attuabili grazie all’unione di intenti tra scuola pubblica e scuola paritaria che ha portato alla stipula di un protocollo d’intesa che verrà siglato il prossimo 2 febbraio con l’Istituto John Dewey e con Centre Exams Manager (CEM).

Il Cutelli e la sezione sperimentale

Grazie alla collaborazione con Centre Exams Manager (CEM) Daniel P. Smith, l’Istituto offrirà una sezione sperimentale, quale progetto di potenziamento della lingua inglese e preparazione agli esami di certificazione Cambridge English, diventando sede di erogazione, formazione e conseguimento del titolo.

Progetto Sezione Cambridge approvato e riconosciuto da Cambridge University Press & Assessment, prestigioso dipartimento dell’Università di Cambridge, noto Ente Certificatore riconosciuto a livello Globale e dal MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Alle studentesse e agli studenti che decideranno di frequentare, oltre al programma previsto dal MIM, verrà proposto un potenziamento linguistico. 7 ore di inglese (di cui 2 in CLIL), – Sezione Cambridge: 2 ore di francese. 2 ore Tedesco (extracurriculare e opzionale). Spagnolo e Cinese (opzionali).

Una cittadinanza globale

La comune finalità educativa è quella di promuovere un’educazione interculturale e una cittadinanza globale; Integrazione tra discipline linguistiche, scientifiche e artistiche. Utilizzo della lingua straniera come veicolo di apprendimento (CLIL, attività immersive, attività di scrittura creativa e propedeutica al giornalismo).

Grazie all’avvio di questo percorso, anche Catania potrà offrire un modello di scuola Europea nella scuola secondaria di primo grado, in continuità con l’offerta formativa che caratterizza i Licei del Convitto Nazionale “Mario Cutelli” di Catania. Si potrà promuovere l’apprendimento linguistico attraverso esperienze significative e interdisciplinari. Ed ancora si forniranno competenze multilingue e un percorso che certifichi le competenze acquisite. Si potranno sperimentare modelli di didattica attiva e innovativa; si potrà favorire la continuità didattica tra docenti, anche di Istituti diversi. Infine, si promuoveranno progetti che puntino sulla sostenibilità ambientale per un approccio Green con attività e progetti extracurriculari, in linea con i target di Europa 2030.