Catania, petizione: chiesta un’area di sgambamento per i cani

L'iniziativa su richiesta dei residenti

CATANIA – Stamani su richiesta di alcuni residenti del quinto municipio, è iniziata una raccolta firme per promuovere la realizzazione di un’area di sgambamento per cani. “Ringrazio i residenti, possessori di amici a quattro zampe, che ci hanno coinvolto in questa raccolta firme, per richiedere al consiglio del quinto municipio di farsi promotori nella realizzazione di un area sgambamento all’interno della municipalità”, dichiara il membro dell’assemblea nazionale del Partito democratico, Mirko Giacone.

“Abbiamo individuato quella nei pressi dell’ex isola ecologica, in via Generale Ameglio – prosegue – oggi purtroppo abbandonata e che è divenuta una discarica a cielo aperto”.

I cassonetti che non bastano

“Non è possibile che non esistano cassonetti per le deiazioni canine sufficienti all’interno della municipalità e che il servizio di raccolta sia inefficiente. Questo scoraggia gli stessi possessori dei cani alla raccolta, in quanto i rifiuti fuoriescono dai cestini. Bisogna implementare il numero dei cestini e il servizio di ritiro.” Continua il dirigente, Giacone.

Il circolo del PD

“Come cittadini e come membro del circolo del quinto municipio del PD, chiediamo che questa area possa essere bonificata , rendendola così accessibile ai nostri animali domestici che potrebbero così giocare liberamente. Manca la volontà di questa municipalità e probabilmente dell’amministrazione centrale, perché avevamo individuato perfino dei cittadini disposti a finanziare la sua realizzazione.” Conclude Alessandro Rapisarda, membro del circolo del partito democratico del quinto municipio.