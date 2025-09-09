Catania, andava su uno scooter con la pistola carica: arrestato

Individuato mentre sfrecciava tra le vie del quartiere

CATANIA – Era in sella a uno scooter con una pistola carica inserita nella cintura, ma è stato scoperto e arrestato dalla Polizia.

È quanto accaduto nei giorni scorsi nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio attuati dalla Questura di Catania nei vari quartieri della città. Ad essere arrestato un 61enne colto nella flagranza dei reati di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di arma da sparo e relativo munizionamento.

Gli agenti hanno individuato l’uomo sullo scooter mentre sfrecciava tra le vie del quartiere e, quindi, hanno deciso di procedere al suo controllo posizionandosi in modo da chiudere ogni possibile eventuale via di fuga. Una volta bloccato il conducente del mezzo, hanno proceduto ad identificarlo ea sottoporlo a perquisizione personale.

L’atto di polizia giudiziaria ha consentito di appurare che l’uomo portava, inserita nella cintura, una pistola semiautomatica cal. 9×19, con un caricatore rifornito con 15 cartucce. Sulla pedana del motore sono stati trovati un secondo caricatore, anch’esso rifornito con 15 cartucce, nonché una scatola di plastica contenente ulteriori 50 cartucce.

L’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.