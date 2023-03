Poke a Catania, quattro modi per provare cibo hawaiano

Consigli e dettagli sul fast food esotico che conquista grandi e piccoli

CATANIA – Da mesi è esplosa la curiosità per un fast food in versione salutare, a portata di tutti: si tratta della poke, nuovo piatto esotico che arriva direttamente dalle Hawaii, piace a grandi e giovanissimi e va assaporato al ritmo di bacchetta. Il fenomeno poke, ovviamente, è arrivato anche alle pendici dell’Etna: ecco qualche consiglio su dove mangiare poke e cibo hawaiano a Catania.

Poke: cosa significa

“Poke” (pronunciato “poh-kay”) è un termine che in hawaiano significa “tagliare a pezzi” e fa riferimento a un piatto tipico della cucina locale, diventato con il tempo simbolo nazionale e apprezzato ormai in tutto il mondo. Ad essere tagliati sarebbero i cubetti di pesce crudo e i numerosi ingredienti presenti all’interno della ricetta.

Così nell’iconica bowl sarà possibile personalizzare la propria scelta con una base (tra riso, insalata e alternative come riso integrale o quinoa), l’aggiunta di una o più proteine (nella versione tradizionale è previsto il pesce ma in tantissimi hanno predisposto l’alternativa di pollo/uovo e il tofu per i vegani) e dei toppings tra verdure, supplementi e sfiziose salse che rendono gli abbinamenti veramente irresistibili.

Pokay: un’esperienza hawaiana a 360°

Primissimo riferimento in città per provare la novità del cibo hawaiano, nel tempo ha conosciuto anche altre declinazioni in partnership con la prestigiosa location balneare Lido Aldeberan per la stagione estiva con il tiki bar e nel format “HOP” che a Catania e Siracusa, oltre la poke, propone anche pietanze come wrap (piadine), jacket potatoes, hamburger e gustosi drink come bubble tea e centrifugati.

Via Monfalcone con ghirlande di fiori ed ombrelloni di paglia si trasforma in una spiaggia tropicale in cui potersi immergere per godere di un’esperienza sensoriale, ricca di colori e sapori genuini. Tuttavia Pokay cambierà location spostandosi a Villa Del Grado, in Corso Italia, dove cibo e fascino delizieranno la permanenza in un luogo divenuto magico in città per la sua eleganza.

Honolulu Poke: la scelta giovane

Non molto distante, in Corso Italia, sorge un punto di riferimento divenuto parte integrante delle abitudini di tanti giovani. Nato dall’idea imprenditoriale di Paolo Rapisarda, il brand ha goduto sicuramente dell’apporto di innovazione e freschezza del figlio Tiberio, traducendosi in una grafica accattivante al passo con i trend, un menù goloso in cui tacos e dolci dal respiro internazionale come red velvet e cheesecake figurano insieme alla poke.

L’intuizione vincente è stata colta sulla scia del riadattamento del concept ristorativo sulle esigenze dettate dallo scorso periodo pandemico, infatti, oltre al connubio tra visual e offerta alimentare sicuramente ha giocato un ruolo fondamentale il delivery. Il brand ha assicurato la copertura dell’hinterland etneo, non soltanto con la nuova apertura della sede di Paternò ma anche grazie ad un efficiente servizio di consegna, che spesso è anche gratuitamente compreso nell’ordine.

Chevere: la poke con stile

In pieno centro ad Acireale, comune nel Catanese, è possibile ordinare l’iconica bowl in un contesto glam ed altamente tropicale: Chevere. Addentrarsi nel leitmotiv jungle presente nell’atmosfera sarà facile grazie ai cocktail esotici e al menù prelibato. Oltre alla poke in cui sbizzarrirsi con salse come spicy mayo o wasabi, insieme a condimenti audaci tipo le 7 spezie giapponesi sono presenti anche rolls & sashimi.

L’esigenza nasce sicuramente per coprire un segmento ristorativo più ampio nella cittadina, in modo che gli utenti possano provare anche il sushi, che della poke in fin dei conti condivide i medesimi ingredienti (qui i nostri consigli, senza pretese, su dove mangiare sushi a Catania). Una soluzione chic per chi vuole concedersi un pasto salutare senza rinunciare al piacere del coperto e del servizio in sala.

Poke House: la catena “instagrammabile”

In conclusione, l’ultimo suggerimento chiude la rubrica a “colpo sicuro” consigliando una catena divenuta celebre in pochissimo tempo al Nord e negli ultimi mesi anche nelle numerose sedi aperte nel Meridione. Si tratta di Poke House, recentemente inaugurato in Piazza Verga con prima sede presso il centro commerciale Centro Sicilia. La scelta di investire in un polo commerciale di forte attrattiva per Catania e le numerose province limitrofe è stata sicuramente vincente, garantendo al brand una diffusione capillare tra il pubblico.

A supporto delle scelte di marketing, un’estetica altamente “instagrammabile” ed una varietà di prodotti che rendono irresistibile il menù. La poke, infatti, viene servita insieme alle açai bowls (ciotola con mix di frutta, cereali e yogurt perfetta per la colazione o la merenda), avocado toast e mochi (dolci tipici della cultura asiatica) per un’esperienza autenticamente esterofila, impossibile da trovare altrove. Lasciatevi travolgere dai nuovi gusti e non perdete l’occasione di cavalcare l’onda del gusto con le tante novità in città!