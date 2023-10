Catania, poliziotti feriti mentre bloccano due sospetti: un arresto

Il servizio delle Volanti in via Concordia

2' DI LETTURA

CATANIA – Vengono aggrediti da un fuggitivo e riportano delle ferite, ma i poliziotti delle Volanti riescono comunque a bloccare due sospetti in via della Concordia. Alla fine uno dei due, un pregiudicato 40enne, verrà arrestato per lesioni a pubblico ufficiale. L’altro, di un anno più grande, solo denunciato a piede libero per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Le ultime notizie di Catania.

È accaduto ieri mattina. Le volanti hanno notato un’auto che procedeva in senso vietato. Il mezzo sarebbe stato identico a quello usato dagli autori del furto dei gruppi ottici di un’autovettura, il giorno prima, ripreso dalle telecamere di un sistema di videosorveglianza. Per questo gli agenti si sono avvicinati. Poi l’auto ha svoltato in via Belfiore. E quando si sono accorti della presenza delle volanti, i due a bordo sono scappati, hanno abbandonato l’auto e si sono rifugiati sotto un furgone parcheggiato.

Il “nascondiglio”

Una manovra che non è sfuggita ai poliziotti, che si sono avvicinati al “nascondiglio” per arrestarli. A quel punto però i due avrebbero reagito tentando di fuggire. Uno dei due avrebbe tentato di scavalcare un muro, ma è stato bloccato. L’altro invece avrebbe aggredito entrambi gli agenti. Fortunatamente sono giunti i rinforzi e i due sono stati bloccati.

Le condizioni dell’agente

I due soggetti sono stati identificati e sono emersi i loro precedenti penali e di polizia. Sarebbero stati inoltre a bordo di un’auto rubata. Perquisiti, avevano arnesi da scasso. Intanto i poliziotti sono andati all’ospedale San Marco. A uno è stata riscontrata la frattura del quinto dito della mano sinistra, con una prognosi di 21 giorni. L’altro è stato dimesso subito con una prognosi di 3 giorni, per una contusione all’emitorace sinistro.

Il furto

L’autore delle lesioni ai poliziotti, nel corso della stesura degli atti, sarebbe stato inoltre riconosciuto come il presunto autore del furto avvenuto il giorno prima. E, per questo, ulteriormente denunciato in stato di libertà. Dalla Questura fanno notare come continua l’attività di prevenzione del personale delle Volanti, finalizzata ad evitare proprio la commissione di questo genere di reati che creano disagio ai residenti e anche ai numerosissimi turisti che nel corso della stagione estiva ne sono rimasti vittime.