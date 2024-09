Catania, poliziotto libero dal servizio blocca uno spacciatore 19enne

Aveva marijuana e hashish

CATANIA – A Catania un poliziotto libero dal servizio ha fatto arrestare un pusher 19enne che aveva con sé 72 grammi di marijuana e 48 di hashish.

L’atteggiamento sospetto del giovane ha destato l’attenzione dell’agente dell’Ufficio tecnico logistico della Questura che, dopo essersi qualificato, l’ha controllato e dopo averlo trovato in possesso della droga ha fatto intervenire i colleghi della squadra Volanti che hanno arrestato il 19enne per spaccio di sostanze stupefacenti.

È accaduto in via Canfora. Il giovane è stato anche trovato con 520 euro in contanti ritenuti provento della vendita di droga.

Per il 19enne l’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari, che sono stati convalidati dal gip che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma.