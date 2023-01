Caso Portoghese, l’assessorato Enti locali attiva le procedure

Ecco cosa accadrà.

CATANIA – Federico Portoghese è ancora al vertice di Palazzo degli Elefanti e di Palazzo Minoriti, in attesa di riceve comunicazioni ufficiali dall’assessorato Enti locali della Regione siciliana. La settimana prossima sarà attivata infatti la procedura per verificare se sussistano o no i requisiti per rimanere a guidare le due macchine amministrative. A quel punto, l’attuale commissario invierà le controdeduzioni e, sulla scorta di queste, Andrea Messina, assessore al ramo, procederà alla revoca o alla conferma dell’incarico.

L’esito dovrebbe arrivare in tempi relativamente rapidi. Al netto di ciò, Catania andrà al voto assieme a tutti gli altri comuni siciliani, seguendo il calendario regolare. La finestra elettorale sarà aperta da metà aprile a fine giugno. Soltanto una legge ad hoc potrebbe mutare le date, ma al momento non sembra che all’Ars ci sia la volontà di affrontare la questione.

Intanto è in corso il dibattito tra le forze politiche e sindacali. Il segretario regionale del Partito democratico, Anthony Barbagallo, ha puntato contro il governo Musumeci, che inviato Portoghese a dirigere prima la Città Metropolitana e poi il Comune. L’autonomista Giuseppe Castiglione, che ha lasciato da pochi mesi la presidenza del consiglio comunale catanese per sedere all’Ars, ha annunciato che chiederà chiarimenti ufficiali. Mentre Giovanni Musumeci, segretario etneo dell’Ugl, ha chiesto addirittura “un passo di lato” al commissario comunale.

Nei scorsi giorni, Sebastiano Anastasi, attuale presidente del senato cittadino, intervistato dal nostro giornale, aveva stigmatizzato l’operato di Federico Portoghese, palesando uno scontro istituzionale latente da tempo.