Catania, si fa dura: primo round al Pescara che passa 1-0 al Massimino

Gli abruzzesi trovano la rete decisiva a quattro minuti dal termine

CATANIA – Delusione rossazzurra! Il Pescara beffa il Catania nel finale e pone una seria ipoteca sul passaggio al turno successivo. Decisivo il guizzo di Merola, 1-0, nei minuti finali che approfitta di una leggerezza della retroguardia etnea (appena modificata con l’uscita di Celli e conseguente arretramento di Anastasio) e salta Dini con un preciso pallonetto.

Il racconto

Punizione troppo severa per l’undici di casa che, seppur non brillando, aveva tenuto bene il campo, non finalizzando però le rare occasioni capitate. I rossazzurri iniziano con piglio deciso e cercano subito di mettere in difficoltà la munita retroguardia pescarese. Due le occasioni propizie confezionate dalla squadra allenata da Mimmo Toscano con Jimenez, che scaglia fuori di poco un diagonale da posizione decentrata e poi con Stoppa che, al volo, trova pronto alla parata Plizzari.

Il Pescara si fa vedere sporadicamente dalle parti di Dini quando la girata di Merola viene contrata in angolo da Di Gennaro mentre, dalla parte opposta, Di Tacchio spedisce alto di testa un pregevole assist di Inglese. Nella ripresa, il tecnico rossazzurro inserisce subito Dalmonte al posto di un impalpabile Jimenez ma toglie (inspiegabilmente!) dal campo anche Quaini per dar spazio a Sturaro. Il Pescara prende coraggio e la sua rapida manovra mette in difficoltà gli avversari.

Eppure è Inglese a sprecare una ghiotta opportunità… deviando alto da due passi un pallone che, invece, avrebbe dovuto più comodamente correggere di testa. Dalmonte corre e Di Tacchio calcia forte dall’interno dell’area trovando l’opposizione di Plizzari. L’arbitro, nel frattempo, indirizza in qualche modo il match, penalizzando in più di una circostanza il Catania con discutibili decisioni.

Ierardi, Sturaro da una parte e Brosco dall’altra salteranno la sfida di ritorno per squalifica. La svolta arriva nel finale quando Toscano, nel tentativo di produrre il massimo sforzo offensivo, inserisce Moltalto per Celli, arretrando Anastasio nel ruolo di terzino. Proprio in quella zona s’infila Merola che, in perfetta solitudine, salta Dini e consegna la pesantissima vittoria al Pescara.

Mercoledì prossimo all’ ”Adriatico” il Catania dovrà vincere con due reti di scarto per qualificarsi alla fase successiva dei play-off. Un compito che appare assai proibitivo… anche se i tifosi continuano a sperarci come confermato dalle urla di incitamento al rientro delle squadre negli spogliatoi.

Il tabellino

CATANIA – PESCARA 0-1

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Ierardi, Di Gennaro, Celli (dal 38°s.t. Montalto), Raimo (dal 17°s.t. Guglielmotti), Quaini (dal 1°s.t. Sturaro), Di Tacchio (k), Anastasio, Jimenéz (dal 1°s.t. Dalmonte), Stoppa (dal 34°s.t. De Paoli), Inglese.

A disposizione: Bethers, Farroni, Butano, Del Fabro, Allegretto, De Rose, Frisenna, Forti.

Allenatore: Mimmo Toscano.

PESCARA (4-3-3) – Plizzari, Pierozzi (dal 34°s.t. Letizia), Brosco (k), Pellacani, Moruzzi, Valzania (dal 1°s.t. Meazzi), Squizzato, Dagasso, Merola (dal 46°s.t. Tonin), Ferraris, Bentivegna (dal 12°s.t. Cangiano).

A disposizione: Saio, Profeta, Staver, Lancini, Crialase, Kraja, Lonardi, De Marco, Saccomanni, Alberti, Arena.

Allenatore: Silvio Baldini.

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini.

Assistenti: Glauco Zanellati (Seregno) e Gilberto Laghezza (Mestre).

Quarto ufficiale: Gianluca Grasso (Ariano Irpino).

VAR: Luigi Nasca (Bari).

AVAR: Dario Di Francesco (Ostia Lido).

Reti: 41° s.t. Merola (PE).

Note: serata fresca al “Massimino” e terreno in ottime condizioni. Vuoto il settore “ospiti” a causa del divieto di trasferta imposto alla tifoseria pescarese. Stessa misura sarà adottata mercoledì prossimo, nei confronti dei sostenitori del Catania, in occasione del match di ritorno in terra abruzzese.

Indisponibili: Lunetta, Gega, Luperini (CT).

Ammoniti:Dagasso (PE); Ierardi (CT); Celli (CT); Sturaro (CT); Brosco (PE); Toscano (allenatore CT).

Diffidati: Anastasio, Di Tacchio, Ierardi,Dalmonte, Quaini, Sturaro (CT); Brosco (PE).

Cronaca

Primo tempo (0-0)

2° Stoppa conclude alto dal limite;

4° diagonale di Anastasio… a lato;

5° girata di Merola: Di Gennaro devia in angolo;

6° Di Tacchio calcia fuori dopo un contrasto deciso su Jimenez in piena area abruzzese;

9° conclusione di Bentivegna… smorzata da un difensore rossazzurro: para Dini;

37° occasione per il Catania: sull’errato disimpegno di Squizzato… Jimenez lascia partire un diagonale che sfiora il palo!

39° aggancio volante di Inglese che riesce a smistare verso l’accorrente Stoppa: botta al volo con Plizzari che blocca a terra;

41° sul cross di Inglese… colpo di testa di Di Tacchio: alto;

42° tiraccio alto di Dagasso;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° la prima frazione di gioco si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo (0-1)

1° nel Pescara, Valzania lascia il posto a Meazzi;

1° s.t. nel Catania, Dalmonte e Sturaro subentrano rispettivamente ad uno spento Jimenez e a Quaini;

2° Moruzzi impegna Dini a terra con un ficcante diagonale;

3° ammonito Ierardi: era diffidato e sarà squalificato;

9° ammonito Sturaro: anche lui salterà il match di ritorno;

12° nel Pescara, Cangiano sostituisce Bentivegna;

14° sulla punizione di Stoppa… Inglese manca la porta da due passi… deviando alto col sinistro invece che di testa!

17° nel Catania, Guglielmotti prende il posto di Raimo;

25° sugli sviluppi di un calcio di punizione… cross di Stoppa e pallone che perviene a Di Tacchio: il numero 7 batte al volo di sinistro e Plizzari respinge. Poi un difensore anticipa Inglese davanti alla porta mandando in angolo;

30° ammonito Brosco: salterà il ritorno;

34° nel Pescara, Lerizia subentra a Pierozzi;

34° nel Catania, De paoli sostituisce Stoppa;

38° nel Catania, Montalto sostituisce Celli;

40° Pescara in vantaggio: Anastasio si lascia scappare Merola che scappa via verso Dini e lo supera con un pallonetto. 0-1 !

45° concessi 5 minuti di recupero;

46° nel Pescara, Tonin prende il posto di Merola;

50° vince il Pescara! Mercoledì gara di ritorno all’Adriatico.